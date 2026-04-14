За рулём с ложным чувством безопасности: эти автоаксессуары угрожают вашей жизни

Многие популярные автомобильные аксессуары не только бесполезны в критической ситуации, но и способны спровоцировать серьезные дорожные инциденты.

Салон машины, Lada XRAY

Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль предупредил, что подобные товары часто создают у водителей ложное чувство защищенности. Такое легкомыслие за рулем может привести к тому, что обычная поездка закончится визитом в суд или даже лишением водительских прав из-за опасных маневров.

Особую угрозу представляют предметы, расположенные в салоне на уровне груди и живота, а также элементы, отвлекающие внимание от дороги. Как сообщает сайт MoneyTimes.Ru, в список опасных приобретений входят заглушки для замков, громоздкие освежители воздуха, кубики и четки на зеркале заднего вида.

Константин Крохмаль пояснил, что имитации систем пассивной защиты, такие как тканевые "накидки" вместо сертифицированных детских кресел или черные ленты, имитирующие ремень безопасности, абсолютно неэффективны при столкновении.

"Список этих товаров очень большой. Заглушки, все виды накладок и игрушек, расположенных в машине на уровне груди и живота. Бусы на стекло заднего вида, всякие кубики, освежители, флаконы с духами", — отметил Крохмаль.

Помимо визуального мусора, эксперт выделил меховые чехлы на руль и дешевые "спортивные" рулевые колеса, которые значительно ухудшают управляемость транспортным средством.

Использование некачественных комплектующих повышает риск поломок ключевых узлов, хотя это и не так критично, как внезапный выход из строя ремня ГРМ в плотном потоке. Несмотря на законодательные запреты в ряде стран, подобные аксессуары продолжают массово продаваться на популярных маркетплейсах.

"Покупка заглушек или дешевых аналогов удерживающих устройств — это добровольный отказ от шанса на выживание в ДТП. Камеры сегодня научились распознавать имитации, но главная проблема не в штрафе, а в том, что законы физики обмануть невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы об опасных автоаксессуарах

Почему заглушки ремней безопасности считаются крайне опасными?

Они отключают звуковой сигнал, заставляя систему автомобиля "думать", что пассажир пристегнут. В случае аварии это приводит к срабатыванию подушки безопасности прямо в незакрепленного человека, что чревато фатальными травмами шеи и головы.

Чем могут навредить обычные игрушки или освежители на лобовом стекле?

Подвесные элементы создают "слепые зоны" и рассеивают внимание водителя, мешая вовремя заметить пешехода или изменение сигнала светофора. При резком торможении тяжелые флаконы с парфюмом могут превратиться в поражающий снаряд.

Можно ли использовать бескаркасные детские кресла-накидки?

Большинство таких изделий не имеют жесткого каркаса и сертификатов безопасности, поэтому они не способны удержать ребенка при ударе. Это имитация защиты, которая лишь помогает избежать штрафа, но не спасает жизнь.

Почему запрещены меховые чехлы на рулевое колесо?

Такие чехлы часто проскальзывают по поверхности руля в критический момент, когда нужно совершить резкий маневр. Это лишает водителя полного контроля над траекторией движения автомобиля.

