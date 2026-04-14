Автомобили дорожают без остановки: механизм роста цен уже не остановить

Автомобили продолжают дорожать из-за роста расходов производителей на труд, энергию, материалы и электронику, а также из-за кредитной нагрузки и необходимости поддерживать рентабельность производства, и эта тенденция вряд ли изменится. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Юрий Блинов рассказал "Мотору", что летом ожидается плавное повышение цен на автомобили — с июня по август они могут подорожать на 3-8% в зависимости от сегмента.

Васильев отметил, что удорожание автомобилей связано не с разовыми факторами, а с общей логикой рынка, где производители постоянно сталкиваются с ростом издержек. Речь идет о накопительном эффекте, когда увеличение затрат по разным направлениям постепенно закладывается в цену. 

"История практически не знает случаев, когда автомобили дешевели, если не считать каких-то акций от производителей. Растут расходы на производство: дорожают материалы, компоненты, электроника, энергия и труд, и это неизбежно отражается на цене. Плюс деньги дешевеют, и это тоже влияет на стоимость. В результате производители вынуждены ежегодно поднимать цены примерно на 5-8%, то есть как минимум на уровень инфляции, иначе они просто не смогут сохранять маржинальность", — пояснил он.

Эксперт указал, что дополнительное давление оказывает необходимость привлекать заемные средства для реализации проектов. Это увеличивает финансовую нагрузку и также закладывается в цену автомобилей. В итоге рынок находится в состоянии постоянного роста стоимости. При этом различия в себестоимости между дешевыми и дорогими моделями постепенно сокращаются.

"Автопроизводители часто используют кредитные деньги для реализации проектов, и это влияет на конечную цену. В результате автомобили постоянно дорожают. При этом себестоимость дешевых и дорогих машин почти не отличается, поэтому доступных моделей становится меньше. Основная масса предложений — это уже автомобили от 3 млн рублей и выше, а даже условно дешевые машины, например АвтоВАЗа, тоже активно растут в цене. В ближайшее время этот разрыв сократится, и дешевых автомобилей на рынке почти не останется", — подчеркнул Васильев.

Специалист добавил, что ситуация на рынке во многом зависит от финансовых условий, в которых находятся покупатели. Доступность заемных средств напрямую влияет на уровень спроса и динамику продаж. При изменении ставок рынок достаточно быстро реагирует. 

"Если кредиты стоят 20-30%, это фактически закрывает доступ к покупке для многих людей и резко снижает спрос. Сейчас ставка Центробанка снизилась до 16%, кредиты стали немного доступнее, и это уже влияет на рынок. Мы видим, что продажи могут проседать, но в годовом сравнении есть рост, то есть рынок постепенно оживает. Большая часть автомобилей сегодня покупается в кредит или по программам трейд-ин", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
