Конец эпохи демпинга: импортные шины вырастут в цене из-за новых экологических требований

Ваши шины пытаются вас убить. И нет, это не сюжет второсортного хоррора про восставшие из ада покрышки. Это суровая биохимия. Пока вы радуетесь низкой цене на очередной комплект "черного золота" из Поднебесной, ваш автомобиль выплевывает в атмосферу коктейль из канцерогенов, который превращает легкие прохожих в химическую свалку. Минпромторг решил, что пора прекращать этот токсичный аттракцион.

Фото: unsplash.com by Obi is licensed under Free to use under the Unsplash License Летняя шина

Бэй-протоны: невидимые убийцы в составе резины

Суть претензий Минпромторга — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В индустрии их называют "маслами области залива". Это дешевый пластификатор, который делает резину эластичной, но при этом заставляет её фонить канцерогенами первой группы. Когда шина трется об асфальт, эта пыль летит в воздух, оседает в воде и ваших бронхах.

Сейчас в России действует ГОСТ Р 51893-2024, ограничивающий содержание этой гадости на уровне 0,25%. Но есть нюанс: соблюдать его необязательно. Это как просить медведя не есть туристов — рекомендация есть, но инстинкт выгоды сильнее. Минпромторг хочет сделать эту норму обязательной для всего ЕАЭС. Не прошел тест — твои шины остаются гнить на складе.

"Технологические масла из нефти — это фундамент смеси. Удалить из них ПАУ технически сложно и дико дорого, поэтому многие просто игнорируют нормы ради сверхприбылей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайский демпинг против экологии

Роскачество уже провело контрольную закупку. Результат — холодный душ. Из 10 протестированных марок все 6 китайских брендов оказались "грязными". Российские заводы, такие как Cordiant или Ikon Tyres, фильтруют состав жестче. У нашего Cordiant Snow Cross содержание вредных веществ в два раза ниже лимита. Зато безымянные бренды из КНР, захватившие 35% рынка, плевать хотели на экологию.

Для Китая российский рынок — это бездонная бочка. В 2024 году у нас было 200 брендов из Поднебесной, в 2025-м — уже 250. Они демпингуют, снижая цены на 20%, но делают это за счет вашего здоровья. Водители выбирают простые машины и дешевые шины, не задумываясь, что экономят на собственной ДНК.

"Проблема в том, что шины сейчас не сертифицируются жестко. Задекларировать можно хоть прессованный навоз, и он попадет на прилавок. Нужна государственная дубина в виде обязательной экспертизы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Цена здоровья: взлетят ли ценники в 2026 году?

С 1 января 2026 года в России вводится жесткий экосбор. Если производитель не докажет чистоту состава, базовая ставка в 11,1 тысячи рублей за тонну превращается в тыкву — точнее, в 199,8 тысячи рублей за счет коэффициента 18. Это ультиматум: либо делай чисто, либо плати за право травить людей.

Параметр Последствия запрета Ассортимент Минус 40% дешевого китайского "ноунейма" Стоимость Рост цен на 10-15% из-за очистки масел Экология Снижение выбросов ПАУ в атмосферу городов

Ждать ли дефицита? Вряд ли. ГИБДД и так умеет аннулировать документы за нарушения, а рынок шин перестроится. Китайцы — мастера адаптации. Как только запахнет жареным, они быстро заменят нефтяные отходы на сосновое или рапсовое масло, как это уже делает Pirelli. Просто это будет стоить дороже. Экономия на авто больше не будет прежней.

"Таможня не пропустит товар без экологического паспорта. Это создаст временный затор, но вычистит рынок от откровенного мусора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о запрете шин

Когда запрет вступит в силу?

Обсуждение поправок в техрегламент Таможенного союза идет сейчас. Ориентировочный срок внедрения жесткого контроля — 2026 год, синхронно с новыми правилами экосбора.

Как узнать, опасны ли мои текущие шины?

Обычному водителю — никак. На боковине не пишут процент ПАУ. Ориентируйтесь на результаты тестов Роскачества и избегайте самых дешевых китайских брендов.

Подорожают ли российские шины?

Наши заводы уже используют более дорогие очищенные масла. Резкого скачка из-за новых норм для них не будет, но общая инфляция и логистика могут подтянуть ценник вверх.

