Когда машина начинает говорить: опасные шумы, требующие визита в сервис

Авто

Ваш автомобиль — не просто кусок железа, а сложный организм, обладающий своим языком. Если он начинает "разговаривать", значит, в его недрах зреет бунт, грозящий опустошить ваш кошелек. Российский автоэксперт Дмитрий Семёнов выделил пять акустических симфоний, после которых машина должна немедленно отправиться на подъемник, иначе она превратится в неподвижный памятник инженерной мысли.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель едет за рулем

Металлический скрежет: прощание с тормозами

Если при нажатии на педаль раздается звук, будто вы пытаетесь перепилить напильником рельс, дело плохо. Это не капризы погоды. Это стон металла о металл. Тормозная колодка стерлась до основания, и теперь ее стальная подложка грызет диск. Игнорировать это — значит добровольно лишить себя шанса на безопасную остановку. Вместо дешевой замены расходников вы получите счет за новые диски и, возможно, суппорты.

"Такой скрежет — это уже финал. Если колодка голая, коэффициент трения непредсказуем. В критической ситуации тормозной путь вырастет вдвое, что неминуемо приведет к ДТП на первом же перекрестке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ступичный гул: когда колесо хочет на свободу

Гул, напоминающий взлет турбовинтового самолета на скорости 60-80 км/ч, — это классическая жалоба ступичного подшипника. Если при маневрах звук меняет тональность или исчезает, диагноз подтвержден. Это не просто шум. Это мина замедленного действия. Надежность современных автомобилей падает, и подшипник может заклинить без объявления войны, отправив машину в неуправляемый занос.

Звук Вероятная причина
Металлический скрежет Критический износ тормозных колодок
Авиационный гул Разрушение ступичного подшипника
Резкий свист Проскальзывание приводного ремня
Глухой стук Износ элементов подвески (шаровые, сайлентблоки)

Глухие удары: подвеска просит пощады

Глухие удары на неровностях — это не особенность работы "тележки", а сигнал о том, что ремонт автомобиля неизбежен. Стойки стабилизатора, втулки или шаровые опоры превратились в труху. Одна разбитая деталь начинает методично уничтожать все узлы вокруг себя, превращая мелкую неисправность в капитальную переборку передка.

"Металл не прощает вибраций. Любой люфт в подвеске — это ударная нагрузка, которая 'разматывает' даже живые узлы. Доводить до вылета шаровой опоры на ходу — это верх безрассудства", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Свист под капотом: ременная передача или оркестр

Пронзительный свист при холодном пуске или резком газе — визитная карточка ослабшего ремня. Если он порвется, аккумулятор AGM перестанет заряжаться, руль станет тяжелым как у грузовика, а двигатель может перегреться за считанные минуты. Деталь ценой в пару тысяч рублей способна сорвать вам важную поездку или отпуск.

Часто виноват не сам ремень, а заклинивший ролик или помпа. В простых машинах визуально определить износ проще, но современные кожухи закрывают обзор. Доверьтесь слуху: свистит — значит, пора к мотористу.

Вой трансмиссии: предвестник дорогого ремонта

Троллейбусный вой при разгоне, который исчезает под сброс газа, — плохой симптом для КПП или редуктора. Здесь не поможет молитва или смена масла. Требуется вмешательство хирурга-трансмиссионщика. Обслуживание трансмиссии должно быть регулярным, но если вой уже начался, готовьтесь к серьезному демонтажу агрегата.

"Вой означает, что геометрия зубьев шестерен или состояние подшипников вышли за допуски. В трансмиссии нет лишних звуков — любой посторонний шум означает, что агрегат постепенно перемалывает сам себя", — отметил в разговоре с Pravda. Ru логист и аналитик Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о звуках авто

Можно ли ездить, если тормоза просто попискивают?

Легкий писк часто вызван пылью или составом смеси колодок. Если он не сопровождается вибрацией и скрежетом, это допустимо, но диагностика не помешает.

Как отличить шум шин от гула подшипника?

Шум шин обычно меняется в зависимости от типа асфальта. Гул подшипника зависит только от скорости и меняет тон при поворотах руля.

Опасен ли свист ремня в дождливую погоду?

Кратковременный свист из-за влаги возможен, но если он повторяется регулярно на сухую — ремень требует подтяжки или замены.

Почему стук в подвеске проявляется только на мелких кочках?

Это характерно для стоек стабилизатора. На крупных ямах они могут молчать, но на "гребенке" выдают характерную дробь.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
