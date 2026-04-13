Массовые рейды уже идут: из-за этих фар можно остаться без регистрации автомобиля

Авто

Фары, не соответствующие заводской сертификации, а также оптика с неправильным направлением светового пучка, способная ослеплять встречных водителей, могут стать основанием для проверок и приостановки регистрации автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Яркий свет фар
Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее "Южный автомобиль" сообщил, что с 2026 года Госавтоинспекция ужесточила контроль за использованием осветительных приборов: в ряде регионов стартовали массовые рейды, инспекторы проверяют установку нештатных LED-ламп или ксенона.

Ладушкин пояснил, что требования к световым приборам автомобиля закреплены в сертификационной документации. В ней указываются характеристики оптики, включая конструкцию фар и допустимые варианты освещения. Несоответствие этим параметрам может вызвать вопросы со стороны инспекторов и стать поводом для дополнительной проверки.

"Фары, которые не соответствуют сертификации автомобиля, могут стать основанием для проверок и проблем с регистрацией. Любой автомобиль на территории России проходит сертификацию по техническому регламенту, где прописаны тип фар, их конструкция, наличие линзы и используемые источники света. Это может быть диодный модуль, галогенные лампы или ксенон, и все это фиксируется в документации. Если фары не соответствуют этим параметрам, автомобиль может попасть под проверку", — сказал эксперт.

Он также указал на типичные ситуации, когда проблемы возникают из-за особенностей ввезенных автомобилей. Речь идет о машинах, адаптированных под российские условия без учета требований к световым приборам. В таких случаях нарушается корректность освещения дороги, что напрямую влияет на безопасность движения.

"Частая история — это автомобили из Японии с правым рулем, которые в России переделывают под леворульные, но фары при этом не меняют. При этом у таких фар изначально другой рисунок светового пучка, он рассчитан на левостороннее движение. В наших условиях этот свет направлен иначе и может ослеплять встречных водителей. Помимо этого, до сих пор встречаются случаи, когда на переднюю часть автомобиля устанавливают световые приборы или отражатели красного цвета. Этого делать нельзя, это грубое нарушение, за которое водителя могут лишить прав", — отметил Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что в ряде случаев нарушение можно определить без дополнительных проверок. Речь идет о ситуациях, когда установленное освещение явно не соответствует конструкции автомобиля. Например, если на старые модели ставят современные яркие источники света, которые не могли быть предусмотрены заводом.

"Если у инспектора возникают сомнения, он может направить автомобиль на внеочередной техосмотр, который выявит наличие или отсутствие несоответствий. Аннулирование регистрации происходит не сразу — сначала водителю дают время явиться на осмотр и устранить нарушения. И только если он игнорирует эти требования, происходит приостановка регистрации. После приведения автомобиля в стандартное состояние и получения диагностической карты регистрацию можно восстановить", — добавил он.

По словам специалиста, ужесточение требований к световым приборам надо было вводить еще несколько лет назад, когда начался бум на подобные доработки. Сейчас автомобилей с нестандартным освещением, как он отметил, на дорогах очень много, поэтому эту сферу необходимо регулировать. Эксперт подчеркнул, что проблема напрямую связана с безопасностью дорожного движения, поскольку многие водители не следят за корректной настройкой фар и могут ослеплять встречный поток.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
