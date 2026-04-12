Билет в пешеходы: как повторный проезд на красный свет лишает водителей прав

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Светофор — это не гирлянда на новогодней елке. Это суровый пограничник. Если он зажег красный, а вы решили, что "проскочу", готовьтесь к тому, что система пережует ваши водительские права и выплюнет их через полгода. С 2025 года шутки кончились. Теперь игнорирование "красного" — это не просто мелкая пакость, а прямой путь в пешеходы. Власти закрутили гайки так, что резьба начинает трещать.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Новый прайс-лист на безрассудство: правила 2025-2026

Первый раз — 1 500 рублей. Легкий испуг, цена бака бензина для малолитражки. Но это ловушка. Стоит вам в течение следующих 12 месяцев снова нажать на газ под запрещающий сигнал, и проезд на красный превращается в юридический триллер. Повторное нарушение — это уже не квитанция в приложении, а свидание с судьей. На кону либо 7 500 рублей, либо унизительная поездка на автобусе сроком до полугода.

"Нужно понимать, что система фиксации теперь работает без сбоев. Если ECU автомобиля зафиксировал движение, а камера — фазу светофора, оправдания в стиле 'я не заметил' не сработают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Маркетологи могут сколько угодно рассказывать про самые экономичные кроссоверы, но самая большая экономия в 2026 году — это соблюдение ПДД. Лишение прав на 6 месяцев обходится дороже любого премиального сервиса.

Тип нарушения Наказание (2025-2026 гг.)
Первичный проезд на запрещающий Штраф 1 500 рублей
Повторный проезд (в течение года) 7 500 руб. ИЛИ лишение прав (3-6 мес.)

История одного таксиста: Geely против Фемиды

В апреле 2026 года в Набережных Челнах разыгралась драма, достойная античной трагедии. Таксист на китайском Geely решил, что правила написаны для любителей, а профи всегда успеет. Первый "звоночек" был в сентябре 2025-го. Второй раз в апреле 2026-го стал фатальным. Китайские кроссоверы отзывы о которых часто касаются электроники, здесь ни при чем — человеческий фактор оказался слабее светодиодов светофора.

"Суды крайне редко идут навстречу при повторных грубых нарушениях. Наличие детей или кредитов — это не индульгенция, а повод ездить еще аккуратнее", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Водитель каялся, бил себя в грудь и молил оставить права, ведь работа в такси — единственный хлеб для семьи с ребенком и ипотекой. Но суд был сух и тверд: если первый штраф не научил, значит, нужна "хирургия". Итог — четыре месяца пеших прогулок и потеря источника дохода. Жестоко? Возможно. Эффективно? Безусловно.

Почему рецедив на перекрестке — это приговор

Когда вы нарушаете закон повторно, вы расписываетесь в собственной профнепригодности. Для государства это сигнал: водитель опасен. Штраф в 7 500 рублей кажется существенным, но лишение прав — это настоящий социальный декласс. В условиях, когда цены на машины и их содержание улетают в космос, потеря возможности управлять авто — это финансовая катастрофа.

"Безопасность дорожного движения строится на предсказуемости. Проезд на красный — это акт агрессии против всех участников движения, который должен пресекаться максимально жестко", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности Андрей Киселёв.

Современный город не прощает ошибок. Камеры контролируют всё: от прав автомобилиста до использования гаджетов за рулем. Пытаться сэкономить секунды на светофоре — это все равно что играть в рулетку с заряженным револьвером. Рано или поздно боек ударит по капсюлю.

Ответы на популярные вопросы о проезде на красный свет

Считается ли повторным нарушением проезд на желтый свет?

Согласно ПДД, желтый сигнал является запрещающим. Если камера зафиксировала проезд на желтый (при наличии возможности остановиться), санкции будут такими же, как за красный, включая статус повторного нарушения.

Как исчисляется год для определения "повторности"?

Год отсчитывается не с момента нарушения, а с даты полного исполнения постановления по первому штрафу (то есть с момента оплаты).

Может ли инспектор ГАИ лишить прав на месте?

Нет, лишение прав — это прерогатива суда. Инспектор только фиксирует нарушение и передает материалы для судебного разбирательства.

Поможет ли раскаяние в суде избежать лишения прав?

Раскаяние — смягчающее обстоятельство, но при повторном нарушении судьи часто выбирают лишение, чтобы обеспечить "превентивную меру" и дисциплинировать водителя.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.