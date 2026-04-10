Иллюзия на главной: эксперты развенчали миф о ненужности сигналов на перекрестке

Авто

Современный дорожный поток превратился в хаос немых жестов. Водители всё чаще игнорируют рычаг указателя поворота, считая его рудиментом эпохи карбюраторов. Перестроения наглую, обгоны "в тишине" и полное пренебрежение к окружающим стали нормой. Это не просто лень — это деградация водительской культуры, превращающая безопасную поездку в рулетку с заряженным магазином.

Поворотник в московском потоке
Главная дорога: иллюзия вседозволенности

Бытует опасное заблуждение: если ты на главной, моргать не обязательно. Это чушь. Логика ПДД прямолинейна, как рельс. Если дорога меняет направление, а разметка и знаки четко ведут тебя по полосе без возможности выбора — индикация не требуется. Ты просто следуешь изгибу асфальта. Но как только перед капотом возникает развилка, ситуация в корне меняется.

"Многие путают направление главной дороги с отсутствием маневра. Если с вашей полосы можно уйти и направо, и прямо, вы ОБЯЗАНЫ включить сигнал. Иначе вы превращаете машину в снаряд с непредсказуемой траекторией", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Когда знаки допускают вариативность движения, отсутствие светового сигнала становится преступной халатностью. Окружающие не умеют читать ваши мысли. В плотном трафике, где каждый метр на счету, внезапный маневр без предупреждения бьет по тормозам всей колонны.

Ловушка для мотоциклиста и цена ошибки

Представьте: "коробочка" катится в правом ряду, храня гробовое молчание. Сзади нагоняет байк или шустрый хэтчбек. Водитель видит окно, решает опередить "сонного" коллегу, но в этот момент тот резко закладывает руль вправо. Итог — визг резины, мат и разбитое железо. А ведь достаточно было одного движения пальцем.

"В моей практике сотни случаев, когда виновник клялся, что 'просто ехал'. Но отсутствие сигнала поворота при наличии технической возможности его подать — это прямой путь к назначению виновным в аварии", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Особенно критично это весной. Дороги коварны, зацепа мало, а летняя резина в минус превращает машину в неуправляемые сани. В таких условиях любое резкое торможение из-за "молчуна" впереди гарантирует отказ тормозов или занос. Ошибка одного провоцирует массовый завал.

Ситуация Нужен ли поворотник?
Движение по изгибу главной дороги (без перекрестка) Нет
Перекресток с изменением направления главной дороги Да
Выезд с парковки или прилегающей территории Да
Перестроение в соседнюю полосу Да, обязательно

Штраф или ДТП: математика последствий

Буква закона сурова, но справедлива. Статья 12.14 КоАП РФ оценивает ваше молчание в 500 рублей. Сумма смешная? Возможно. Но ровно до тех пор, пока из-за вашей лени не случится серьезное ДТП. В суде видеорегистратор оппонента станет вашим приговором. Если маневр не был обозначен, надеяться на страховку и снисхождение бессмысленно.

"Техническое состояние системы освещения напрямую влияет на безопасность. Сгоревшие лампочки или окисленная проводка часто становятся причиной того, что водитель думает, будто моргает, а на деле машина 'молчит'. Проверяйте электрику регулярно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Покупка машины в автокредит или владение старым надежным авто не освобождает от правил. Даже если ваш кузов блестит после весеннего антикора, без рабочих поворотников вы — потенциальный клиент штрафстоянки.

Ответы на популярные вопросы о поворотниках

Нужно ли включать поворотник, если на дороге никого нет?

Да. Это вопрос дисциплины и привычки. Кроме того, вы можете просто не заметить мотоциклиста в слепой зоне или пешехода, который ждет вашего сигнала, чтобы перейти дорогу.

Штрафуют ли за поворотники камеры?

Технически современные комплексы фиксации уже способны распознавать отсутствие светового сигнала при совершении маневра, и такая практика постепенно внедряется в крупных городах.

Нужно ли моргать при движении по дворовой территории?

Безусловно. Дворы — зоны повышенного риска с детьми и домашними животными. Ваши намерения должны быть понятны всем окружающим.

Является ли включенный поворотник преимуществом?

Нет. Поворотник дает информацию, но не право на маневр. Вы обязаны убедиться в безопасности, прежде чем крутить руль, даже если ваша люстра сияет как новогодняя елка.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
