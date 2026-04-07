Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах

Российские законодатели выступили с инициативой масштабного пересмотра системы компенсаций в рамках обязательного автострахования. Предложенные изменения направлены на существенное повышение лимитов выплат пострадавшим в дорожных авариях без нагрузки на добросовестных водителей.

Новая модель финансирования выплат

Вместе с тем, ключевым механизмом реализации данной реформы должно стать активное использование страховщиками права регрессного требования к нарушителям. Стоит отметить, что в настоящее время компании зачастую перекладывают финансовое бремя на рядовых автовладельцев, игнорируя возможность взыскания средств с виновников происшествий, находившихся в состоянии опьянения или скрывшихся с места ДТП, сообщает "За рулем".

"Такие предложения законодательного характера были внесены. Они не были поддержаны, и как только эта тема поднимается, мы сразу слышим, что якобы это может привести к росту стоимости ОСАГО", — говорит председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Перспективы законопроекта в Госдуме

В свою очередь, реализация этой меры позволит сбалансировать бюджеты страховых организаций за счет дисциплинированности участников движения. Соответствующий документ уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента для детального изучения. Ожидается, что внедрение справедливой системы взысканий станет надежным источником для пополнения внутренних фондов компаний и обеспечит защиту интересов всех автомобилистов.