Привычный салат подвел: популярные овощи оставляют организм без клетчатки
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить
Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки
Поддержка без лишних шагов: в Ульяновске открыли кабинет, где беременным помогают сразу по всем вопросам
Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск
Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа
Россия и Китай синхронизируют работу орбитальных станций для изучения ионосферы

Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах

Авто

Российские законодатели выступили с инициативой масштабного пересмотра системы компенсаций в рамках обязательного автострахования. Предложенные изменения направлены на существенное повышение лимитов выплат пострадавшим в дорожных авариях без нагрузки на добросовестных водителей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Новая модель финансирования выплат

Вместе с тем, ключевым механизмом реализации данной реформы должно стать активное использование страховщиками права регрессного требования к нарушителям. Стоит отметить, что в настоящее время компании зачастую перекладывают финансовое бремя на рядовых автовладельцев, игнорируя возможность взыскания средств с виновников происшествий, находившихся в состоянии опьянения или скрывшихся с места ДТП, сообщает "За рулем".

"Такие предложения законодательного характера были внесены. Они не были поддержаны, и как только эта тема поднимается, мы сразу слышим, что якобы это может привести к росту стоимости ОСАГО", — говорит председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Перспективы законопроекта в Госдуме

В свою очередь, реализация этой меры позволит сбалансировать бюджеты страховых организаций за счет дисциплинированности участников движения. Соответствующий документ уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента для детального изучения. Ожидается, что внедрение справедливой системы взысканий станет надежным источником для пополнения внутренних фондов компаний и обеспечит защиту интересов всех автомобилистов.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Бумажный колосс затрещал по швам: американская валюта теряет былую власть в мировых хранилищах
Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить
Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки
Поддержка без лишних шагов: в Ульяновске открыли кабинет, где беременным помогают сразу по всем вопросам
Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск
Перелёт без пересадок стал реальностью: из Уфы запускают рейсы во Владикавказ за 3 часа
Россия и Китай синхронизируют работу орбитальных станций для изучения ионосферы
