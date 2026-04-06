Миссия NASA Artemis 2 знаменует собой окончание полувековой паузы в пилотируемых лунных исследованиях, которая длилась с момента завершения программы Apollo в 1972 году. Возвращение человечества к спутнику Земли в 2026 году на корабле Orion продиктовано не только научным любопытством, но и радикальной сменой геополитического ландшафта. В эпоху холодной войны бюджет космического агентства достигал колоссальных 4,4% от федеральной казны, так как первенство в космосе было эквивалентно демонстрации военной мощи, однако после триумфа США интерес к дорогостоящим экспедициям быстро угас, уступив место экономичным шаттлам в эпоху Ричарда Никсона.

Спутник Земли Луна
Спутник Земли Луна

Современная лунная гонка обрела новый импульс благодаря амбициям Пекина, планирующего высадку тайконавтов к 2030 году. Сегодняшнее соперничество лишено прямого страха ядерного столкновения, но жестко завязано на технологическое доминирование в критических отраслях. Программа Artemis фокусируется на создании долгосрочной базы у южного полюса Луны, что станет фундаментом для марсианских миссий и полигоном для испытания систем жизнеобеспечения. Подобные разработки неизбежно просачиваются в гражданский сектор, ускоряя появление зарядки без остановки и сверхлегких материалов для наземного транспорта.

Развитие аэрокосмической сферы традиционно выступает катализатором для автомобильной индустрии, внедряя в массовое производство продвинутую навигацию и высокоэффективные аккумуляторы. Как отмечает издание 110 km. ru, прогресс в области автономного управления и энергосбережения напрямую зависит от государственных инвестиций в сверхсложные космические проекты. Ожидается, что конкуренция между Китаем и США подтолкнет производителей к созданию новых типов доступных инноваций, которые станут стандартом для электромобилей следующего десятилетия.

"Космические технологии всегда были локомотивом для автопрома: от тефлона и композитов до современных алгоритмов автопилота. Возвращение на Луну ускорит переход к полной автономности транспортных систем на Земле", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о лунной программе Artemis

Почему на Луну не летали более 50 лет?

После выполнения политической задачи по обгону СССР в 1960-х, финансирование программы Apollo было резко сокращено из-за высокой стоимости и отсутствия острой необходимости в постоянном присутствии человека на спутнике.

Чем Artemis 2 отличается от миссий Apollo?

Если целью Apollo были кратковременные визиты для установки флага, то Artemis нацелена на создание постоянной инфраструктуры и использование Луны как промежуточной станции для полетов на Марс.

Как лунные технологии помогут обычным водителям?

Разработки для луноходов в области твердотельных аккумуляторов, высокопрочных сплавов и систем искусственного интеллекта постепенно адаптируются для серийных машин, повышая их безопасность и автономность.

Какова роль Китая в новой космической гонке?

Китай выступает главным стимулом для США, активно развивая собственные технологии посадки и планируя создание базы, что заставляет NASA ускорять сроки реализации своих проектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

