Склады не трещат по швам, а ждут перемен: реальная причина тишины на производственных линиях

Госкорпорация "Ростех" официально опровергла появившиеся в медиапространстве слухи о масштабном простое мощностей АвтоВАЗа в середине весны. В пресс-службе компании подчеркнули, что тиражируемая информация о прекращении сборки машин в апреле и мае из-за низкого спроса является недостоверной. Ранее ряд профильных ресурсов и телеграм-каналов заявляли, что сотрудников якобы принудительно отправят в отпуска с 27 апреля, а производственные линии будут переведены в режим консервации из-за избытка готовой продукции на складах.

Фото: Freepik by standret Автосервис

На самом деле производственный график предусматривает лишь кратковременную технологическую паузу для обновления оборудования. С 4 по 13 майские праздничные дни на ижевской площадке проведут плановую модернизацию цехов, что является стандартной практикой для крупных автопроизводителей, желающих выпускать более современные бюджетные авто 2026 года. Как сообщает издание udm-info.ru, те специалисты, которые не задействованы в технических работах по переоснащению, уйдут в корпоративный оплачиваемый отпуск с сохранением всех выплат.

Представители "Ростеха" охарактеризовали распространение подобных фейков как деструктивную деятельность, направленную на дестабилизацию социальной обстановки. Корпорация намерена инициировать проверку правоохранительными органами каналов, допустивших публикацию дезинформации. В официальном заявлении было отмечено: "Никаких простоев и оплат в "две третьих" не будет. В ближайшее время последует обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить Mash и другие издания, опубликовавшие дезинформацию, на вероятность сознательных деструктивных действий с целью дестабилизации общества".

"Ситуация с модернизацией — это естественный цикл для завода, который стремится выйти на показатель в 400 тысяч машин в год. Информационные вбросы о затоваривании складов часто игнорируют тот факт, что рынок сейчас крайне динамичен, и временная перенастройка линий необходима для запуска новых модификаций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем Игоревич.

Стоит напомнить, что завод в Ижевске вернулся к полноценному режиму работы в конце прошлого года после сложного периода ограничений. Несмотря на то что некоторые недооцененные автомобили мировых брендов покидают конвейеры из-за смены моды, отечественный гигант планирует задействовать свои мощности в Тольятти и Удмуртии почти на 70%, ориентируясь на выпуск до 650 тысяч единиц техники ежегодно. Глава компании Максим Соколов ранее подтвердил курс на безубыточность текущего финансового периода.

Ответы на популярные вопросы о работе автозавода в Ижевске

Будет ли завод стоять весь май?

Нет, завод приостановит сборку только в период с 4 по 13 мая для проведения плановой модернизации производственных линий. С 14 мая сотрудники вернутся к обычному графику работы с полной оплатой труда.

Правда ли, что спрос на Lada резко упал?

В "Ростехе" назвали информацию о переполненных складах и отсутствии спроса недостоверной. Завод продолжает работать в соответствии с планом производства, ориентированным на выпуск не менее 400 тысяч автомобилей в 2026 году.

Как будут оплачиваться дни отпуска в мае?

Сотрудники, уходящие в корпоративный отпуск на время модернизации, получат положенные отпускные выплаты в полном объеме. Выходные с 9 по 11 мая оплачиваются согласно государственным праздничным стандартам.

Почему появились слухи о простое?

По мнению представителей госкорпорации, это сознательная дезинформация со стороны некоторых СМИ и Telegram-каналов. В связи с этим "Ростех" готовит обращение в правоохранительные органы для проверки источников этих сообщений.

Читайте также