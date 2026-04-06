Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф
Бензин по цене золота: заградительный тариф станет единственным способом спасения от дефицита

Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост

Авто

Автомобильный рынок Приморья и всей России в марте 2026 года продемонстрировал аномально высокие показатели: дилеры передали покупателям 104 300 новых легковых машин. Этот результат стал настоящим прорывом, зафиксировав рост продаж на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Geely Monjaro
Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

После умеренных января и февраля, когда объем реализации держался на отметке 80 000 единиц, весенний скачок позволил рынку впервые за три месяца преодолеть психологически важный барьер в сто тысяч авто.

Положительная динамика отразилась и на итогах всего первого квартала, который завершился с результатом 264 900 проданных экземпляров, что на 7,3% выше прошлогодних цифр. Аналитики связывают такой ажиотаж с комплексом факторов: от реализации отложенного спроса до снижения привлекательности банковских вкладов. Кроме того, дилеры традиционно усилили активность в конце квартала ради бонусов от производителей, предлагая программы рассрочки на популярные модели, такие как Geely Monjaro и другие новинки из КНР.

Сектор импорта также обновил рекорды: в марте в страну ввезли 33 300 новых иномарок, что на 59% больше февральских показателей. Примечательно, что впервые за 14 месяцев первичный рынок по объемам ввоза обошел сегмент подержанных машин, где в марте было зафиксировано 32 600 единиц. Как сообщает vostokmedia.com, в структуре поставок произошли структурные изменения — Киргизия резко увеличила свою долю до 26%, потеснив Китай, чей вес в импорте новых авто снизился до 60%.

"Резкий рост спроса на новые автомобили в начале весны обусловлен опасениями покупателей относительно дальнейшего роста утилизационного сбора и изменения курса валют. Несмотря на то, что китайские автомобили быстро теряют в цене на вторичном рынке, потребители выбирают гарантию и современные опции, предпочитая их подержанным машинам с туманным прошлым", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон .

В сегменте авто с пробегом лидерство сохраняет Япония, занимая 60% рынка, где наиболее востребованными остаются модели Toyota и Honda Freed. При этом интерес к корейскому автопрому продолжает угасать из-за высоких пошлин на мощные двигатели. Жесткая японская стратегия защиты двигателя и общая надежность агрегатов все еще удерживают дальневосточных водителей от массового перехода на продукцию из Поднебесной, хотя разрыв в объемах ввоза между новыми и б/у машинами стремительно сокращается.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке

Почему продажи в марте резко выросли по сравнению с началом года?

Основными причинами стали пересмотр условий по банковским депозитам, активные маркетинговые акции дилеров в конце квартала и выход на рынок большого количества китайских новинок на выгодных условиях рассрочки.

Какая страна является главным поставщиком подержанных машин в Россию?

Безоговорочным лидером в сегменте автомобилей с пробегом остается Япония, на долю которой приходится 60% всего импорта в данном секторе.

Правда ли, что новые машины стали ввозить чаще, чем подержанные?

Да, в марте 2026 года был зафиксирован уникальный случай: объем ввоза новых легковых автомобилей (33,3 тыс.) впервые за долгое время превысил объем импорта б/у машин (32,6 тыс.).

Как изменилась география поставок новых автомобилей из Китая?

Доля прямого импорта из Китая начала снижаться (с 78% в январе до 60% в марте), так как значительная часть поставок теперь идет через Киргизию, доля которой выросла до 26%.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Мир. Новости мира
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Политическое самоубийство в прямом эфире: Вашингтон летит в пропасть из-за конфликта с Ираном
Мир. Новости мира
Политическое самоубийство в прямом эфире: Вашингтон летит в пропасть из-за конфликта с Ираном
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Мир. Новости мира
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Серые деньги теряют укрытие: банки запускают фильтр, который не обмануть даже мелкими суммами
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

