Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост

Автомобильный рынок Приморья и всей России в марте 2026 года продемонстрировал аномально высокие показатели: дилеры передали покупателям 104 300 новых легковых машин. Этот результат стал настоящим прорывом, зафиксировав рост продаж на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

После умеренных января и февраля, когда объем реализации держался на отметке 80 000 единиц, весенний скачок позволил рынку впервые за три месяца преодолеть психологически важный барьер в сто тысяч авто.

Положительная динамика отразилась и на итогах всего первого квартала, который завершился с результатом 264 900 проданных экземпляров, что на 7,3% выше прошлогодних цифр. Аналитики связывают такой ажиотаж с комплексом факторов: от реализации отложенного спроса до снижения привлекательности банковских вкладов. Кроме того, дилеры традиционно усилили активность в конце квартала ради бонусов от производителей, предлагая программы рассрочки на популярные модели, такие как Geely Monjaro и другие новинки из КНР.

Сектор импорта также обновил рекорды: в марте в страну ввезли 33 300 новых иномарок, что на 59% больше февральских показателей. Примечательно, что впервые за 14 месяцев первичный рынок по объемам ввоза обошел сегмент подержанных машин, где в марте было зафиксировано 32 600 единиц. Как сообщает vostokmedia.com, в структуре поставок произошли структурные изменения — Киргизия резко увеличила свою долю до 26%, потеснив Китай, чей вес в импорте новых авто снизился до 60%.

"Резкий рост спроса на новые автомобили в начале весны обусловлен опасениями покупателей относительно дальнейшего роста утилизационного сбора и изменения курса валют. Несмотря на то, что китайские автомобили быстро теряют в цене на вторичном рынке, потребители выбирают гарантию и современные опции, предпочитая их подержанным машинам с туманным прошлым", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон .

В сегменте авто с пробегом лидерство сохраняет Япония, занимая 60% рынка, где наиболее востребованными остаются модели Toyota и Honda Freed. При этом интерес к корейскому автопрому продолжает угасать из-за высоких пошлин на мощные двигатели. Жесткая японская стратегия защиты двигателя и общая надежность агрегатов все еще удерживают дальневосточных водителей от массового перехода на продукцию из Поднебесной, хотя разрыв в объемах ввоза между новыми и б/у машинами стремительно сокращается.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке

Почему продажи в марте резко выросли по сравнению с началом года?

Основными причинами стали пересмотр условий по банковским депозитам, активные маркетинговые акции дилеров в конце квартала и выход на рынок большого количества китайских новинок на выгодных условиях рассрочки.

Какая страна является главным поставщиком подержанных машин в Россию?

Безоговорочным лидером в сегменте автомобилей с пробегом остается Япония, на долю которой приходится 60% всего импорта в данном секторе.

Правда ли, что новые машины стали ввозить чаще, чем подержанные?

Да, в марте 2026 года был зафиксирован уникальный случай: объем ввоза новых легковых автомобилей (33,3 тыс.) впервые за долгое время превысил объем импорта б/у машин (32,6 тыс.).

Как изменилась география поставок новых автомобилей из Китая?

Доля прямого импорта из Китая начала снижаться (с 78% в январе до 60% в марте), так как значительная часть поставок теперь идет через Киргизию, доля которой выросла до 26%.

