Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Употребление кефира и кваса перед поездкой может повлиять на результаты освидетельствования на алкоголь, особенно при употреблении этих напитков в значительных объемах и при наличии индивидуальных особенностей организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние
Нарколог отметил, что влияние таких напитков на состояние водителя зависит от количества и индивидуальных особенностей организма. Он отметил, что в умеренных объемах они, как правило, не приводят к ситуациям, вызывающим вопросы при проверке. При этом существенную роль играют сопутствующие заболевания.

"Можно выпить небольшое количество кефира или кваса, и тогда, скорее всего, ничего определяться не будет и вопросов не возникнет. Но если выпить достаточно много, ситуация уже может измениться, при этом точных данных о таких объемах нет. У людей с заболеваниями печени алкоголь может выводиться медленнее, и в таких случаях возможны следовые значения, которые будут иметь значение при экспертизе. Если говорить о небольшом количестве, например одном стакане, то видимых признаков опьянения у человека точно не будет", — объяснил Панов.

Специалист подчеркнул, что точных ориентиров по времени, через которое такие напитки перестают оказывать влияние, не существует. Он пояснил, что этот процесс индивидуален и зависит от особенностей обмена веществ. Врач подчеркнул, что даже при одинаковом количестве реакция у разных людей может отличаться.

"Точной статистики о том, через какое время после употребления кефира или кваса показатели могут перестать фиксироваться при проверке, нет. Однако можно ориентироваться на несколько часов. Если говорить о разумном количестве, то примерно через четыре-пять часов, скорее всего, уже не будет значений, которые могут вызвать вопросы при освидетельствовании. Но это не строгая норма, а лишь примерная оценка. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и объема выпитого. Поэтому перед тем как садиться за руль, важно учитывать эти факторы", — заключил Панов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.