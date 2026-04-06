Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав

Употребление кефира и кваса перед поездкой может повлиять на результаты освидетельствования на алкоголь, особенно при употреблении этих напитков в значительных объемах и при наличии индивидуальных особенностей организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Нарколог отметил, что влияние таких напитков на состояние водителя зависит от количества и индивидуальных особенностей организма. Он отметил, что в умеренных объемах они, как правило, не приводят к ситуациям, вызывающим вопросы при проверке. При этом существенную роль играют сопутствующие заболевания.

"Можно выпить небольшое количество кефира или кваса, и тогда, скорее всего, ничего определяться не будет и вопросов не возникнет. Но если выпить достаточно много, ситуация уже может измениться, при этом точных данных о таких объемах нет. У людей с заболеваниями печени алкоголь может выводиться медленнее, и в таких случаях возможны следовые значения, которые будут иметь значение при экспертизе. Если говорить о небольшом количестве, например одном стакане, то видимых признаков опьянения у человека точно не будет", — объяснил Панов.

Специалист подчеркнул, что точных ориентиров по времени, через которое такие напитки перестают оказывать влияние, не существует. Он пояснил, что этот процесс индивидуален и зависит от особенностей обмена веществ. Врач подчеркнул, что даже при одинаковом количестве реакция у разных людей может отличаться.