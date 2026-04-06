Дизайн не угодил моде: почему выдающиеся автомобили с треском провалились в продажах

Мировой автомобильный рынок часто диктует жесткие условия, при которых достойные технические решения проигрывают маркетинговым трендам и сложившимся стереотипам потребителей. Многие модели, обладающие исключительной надежностью и продуманной эргономикой, незаслуженно остаются в тени популярных кроссоверов.

Причины рыночных неудач премиальных моделей

На вершине списка автомобилей, не нашедших массового покупателя, оказался Ford Flex 2019 года, чей специфический угловатый дизайн помешал реализации его выдающегося семейного потенциала. Вместе с тем седан Hyundai Equus 2016 года предлагал сопоставимый с лидерами индустрии уровень комфорта и мощность в 429 лошадиных сил, однако отсутствие престижного статуса бренда помешало закрепиться в люксовом сегменте.

Стоит отметить, что полноприводный универсал Buick Regal TourX 2020 года также не выдержал конкуренции с высокими внедорожниками, несмотря на отличную управляемость и европейскую платформу, сообщает "За рулем".

Такие машины просто тихо делали своё дело, из-за чего их имена быстро стираются из памяти, хотя по сути они заслуживали лучшей участи.

Технические аутсайдеры и особенности эксплуатации

В перечень недооцененных транспортных средств вошли и другие представители мирового автопрома, включая полноприводный Volkswagen Golf Alltrack 2019 года и Subaru Legacy 3.6R 2018 года с шестицилиндровым двигателем. В свою очередь, флагманский Lincoln MKZ Black Label 2020 года и спортивный Nissan Juke Nismo 2017 года также столкнулись с низким спросом со стороны аудитории.

Список дополняют шведский универсал Volvo V90 2020 года, японский седан Mazda6 2017 года и динамичный Chevrolet SS 2017 года, каждый из которых обладал уникальными характеристиками, но проиграл в борьбе за внимание массового покупателя.

Fнализ показывает, что техническое совершенство и функциональность не всегда гарантируют коммерческий успех в условиях быстро меняющихся предпочтений. Большинство указанных моделей предлагали владельцам высокое качество сборки и комфорт, однако пали жертвой формирования новых рыночных ниш и агрессивного маркетинга конкурентов.