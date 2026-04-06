Дизайн не угодил моде: почему выдающиеся автомобили с треском провалились в продажах

Мировой автомобильный рынок часто диктует жесткие условия, при которых достойные технические решения проигрывают маркетинговым трендам и сложившимся стереотипам потребителей. Многие модели, обладающие исключительной надежностью и продуманной эргономикой, незаслуженно остаются в тени популярных кроссоверов.
На вершине списка автомобилей, не нашедших массового покупателя, оказался Ford Flex 2019 года, чей специфический угловатый дизайн помешал реализации его выдающегося семейного потенциала. Вместе с тем седан Hyundai Equus 2016 года предлагал сопоставимый с лидерами индустрии уровень комфорта и мощность в 429 лошадиных сил, однако отсутствие престижного статуса бренда помешало закрепиться в люксовом сегменте.
Стоит отметить, что полноприводный универсал Buick Regal TourX 2020 года также не выдержал конкуренции с высокими внедорожниками, несмотря на отличную управляемость и европейскую платформу, сообщает "За рулем".
Такие машины просто тихо делали своё дело, из-за чего их имена быстро стираются из памяти, хотя по сути они заслуживали лучшей участи.
В перечень недооцененных транспортных средств вошли и другие представители мирового автопрома, включая полноприводный Volkswagen Golf Alltrack 2019 года и Subaru Legacy 3.6R 2018 года с шестицилиндровым двигателем. В свою очередь, флагманский Lincoln MKZ Black Label 2020 года и спортивный Nissan Juke Nismo 2017 года также столкнулись с низким спросом со стороны аудитории.
Список дополняют шведский универсал Volvo V90 2020 года, японский седан Mazda6 2017 года и динамичный Chevrolet SS 2017 года, каждый из которых обладал уникальными характеристиками, но проиграл в борьбе за внимание массового покупателя.
Fнализ показывает, что техническое совершенство и функциональность не всегда гарантируют коммерческий успех в условиях быстро меняющихся предпочтений. Большинство указанных моделей предлагали владельцам высокое качество сборки и комфорт, однако пали жертвой формирования новых рыночных ниш и агрессивного маркетинга конкурентов.
