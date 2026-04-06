Фиктивная льгота: чем рискует водитель, купивший разрешение на парковку для инвалидов

Покупка фиктивных разрешений на парковку для инвалидов не дает водителям реальных преимуществ и легко выявляется при проверке по базам данных. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Ранее издание Readovka сообщило, что в Москве водители, желающие бесплатно парковаться на местах для инвалидов, покупают разрешения через Telegram-каналы. Такие услуги стоят от 3 до 22 тыс. рублей в зависимости от срока.

Васильев объяснил, что подобные схемы не имеют юридической силы и не дают водителям законных оснований пользоваться льготными парковками. Он уточнил, что при проверке информация о транспортном средстве в любом случае сверяется с базами данных. Поэтому такие попытки обойти правила не работают.

"Такие разрешения фактически остаются неофициальными и не дают никаких реальных оснований для использования парковки для инвалидов. Сам по себе знак на автомобиле может лишь снизить вероятность претензий со стороны окружающих водителей или прохожих. Но при проверке это не имеет значения. Машина сверяется с базой, и сразу видно, имеет ли она отношение к перевозке инвалидов. Поэтому подобные схемы нельзя считать надежным или легальным решением", — отметил он.

Автоэксперт подчеркнул, что такие действия лишают людей с ограничениями доступа к необходимой инфраструктуре. Речь идет о специально выделенных парковочных местах, которые размещаются максимально удобно. Когда их занимают посторонние водители, это напрямую ухудшает условия для тех, кто действительно нуждается в таких льготах.

"Сейчас порядка 10% парковочных мест, в том числе у торговых центров, предназначены для инвалидов и размещаются в наиболее удобных зонах. Если такие места занимают без законных оснований, это существенно затрудняет доступ к городской инфраструктуре для людей с инвалидностью. Фактически речь идет о ситуации, когда удобство одних достигается за счет ущемления прав других. В результате доступ к необходимым услугам для людей с инвалидностью становится значительно сложнее", — пояснил специалист.

Он указал, что за подобные нарушения сейчас предусмотрена административная ответственность. Речь идет о штрафах, однако в перспективе меры могут быть ужесточены. Возможны изменения в законодательстве, если такие случаи станут более распространенными.