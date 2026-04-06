Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Запах плесени вместо аромата праздника: экспертиза выявила бактерии в красноярских десертах
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
Буквы решают судьбу бизнеса: за старые вывески в Томске придётся платить — и не только штрафами
Сердце бьёт тревогу раньше срока: статистика Коми показала резкое омоложение коварных патологий
Северный бетон ожил раньше времени: стройка в Коми выдала рывок, которого не ждали зимой
Верность предков в каждом шаге: бригада "Терек" отмечает важный рубеж в своей истории
Деревянный капкан: старый дом в Архангельске превратился в смертельную ловушку для жильцов
Зима капитулировала раньше срока: в Поморье фиксируют показатели, немыслимые для начала весны

Фиктивная льгота: чем рискует водитель, купивший разрешение на парковку для инвалидов

Авто

Покупка фиктивных разрешений на парковку для инвалидов не дает водителям реальных преимуществ и легко выявляется при проверке по базам данных. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Знак «Парковка для инвалидов»
Фото: https://unsplash.com by AbsolutVision is licensed under Free
Ранее издание Readovka сообщило, что в Москве водители, желающие бесплатно парковаться на местах для инвалидов, покупают разрешения через Telegram-каналы. Такие услуги стоят от 3 до 22 тыс. рублей в зависимости от срока.

Васильев объяснил, что подобные схемы не имеют юридической силы и не дают водителям законных оснований пользоваться льготными парковками. Он уточнил, что при проверке информация о транспортном средстве в любом случае сверяется с базами данных. Поэтому такие попытки обойти правила не работают.

"Такие разрешения фактически остаются неофициальными и не дают никаких реальных оснований для использования парковки для инвалидов. Сам по себе знак на автомобиле может лишь снизить вероятность претензий со стороны окружающих водителей или прохожих. Но при проверке это не имеет значения. Машина сверяется с базой, и сразу видно, имеет ли она отношение к перевозке инвалидов. Поэтому подобные схемы нельзя считать надежным или легальным решением", — отметил он.

Автоэксперт подчеркнул, что такие действия лишают людей с ограничениями доступа к необходимой инфраструктуре. Речь идет о специально выделенных парковочных местах, которые размещаются максимально удобно. Когда их занимают посторонние водители, это напрямую ухудшает условия для тех, кто действительно нуждается в таких льготах.

"Сейчас порядка 10% парковочных мест, в том числе у торговых центров, предназначены для инвалидов и размещаются в наиболее удобных зонах. Если такие места занимают без законных оснований, это существенно затрудняет доступ к городской инфраструктуре для людей с инвалидностью. Фактически речь идет о ситуации, когда удобство одних достигается за счет ущемления прав других. В результате доступ к необходимым услугам для людей с инвалидностью становится значительно сложнее", — пояснил специалист.

Он указал, что за подобные нарушения сейчас предусмотрена административная ответственность. Речь идет о штрафах, однако в перспективе меры могут быть ужесточены. Возможны изменения в законодательстве, если такие случаи станут более распространенными.

"На данный момент за такие нарушения предусмотрен административный штраф, каких-либо иных санкций пока не установлено. Однако если подобная практика станет более распространенной, не исключено внесение изменений в законодательство, в том числе в КоАП. В таком случае может быть введена прогрессивная шкала ответственности — от увеличения штрафов за повторные нарушения до эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Но, на мой взгляд, такие случаи не носят массового характера, потому что на подобные действия решаются немногие",— заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мир на грани замыкания: Россия и Иран пытаются остановить превращение региона в ядерный пепел
Мир. Новости мира
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Наука и техника
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
Буквы решают судьбу бизнеса: за старые вывески в Томске придётся платить — и не только штрафами
Сад для ленивых в одно касание: растения, которые прощают долгий сон владельца и плохой грунт
Фиктивная льгота: чем рискует водитель, купивший разрешение на парковку для инвалидов
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Сердце бьёт тревогу раньше срока: статистика Коми показала резкое омоложение коварных патологий
Северный бетон ожил раньше времени: стройка в Коми выдала рывок, которого не ждали зимой
Верность предков в каждом шаге: бригада "Терек" отмечает важный рубеж в своей истории
Живее всех живых: отец Илона Маска раскрыл неудобную правду об исчезновении Эпштейна
Топливный кризис: жителям Индии предписали строгую экономию
