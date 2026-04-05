Скупой платит дважды: как заставить страховую компанию покрыть реальные расходы на авто

Российские автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда начисленной страховой выплаты по ОСАГО не хватает на полноценное восстановление транспортного средства. Для эффективного решения данной проблемы эксперты рекомендуют использовать четкий юридический алгоритм взаимодействия со страховщиком.

Методы увеличения страховых выплат

Первым шагом в борьбе за справедливую компенсацию может стать предоставление страховщику калькуляции из сервисного центра, где планируется проведение работ. Вместе с тем для формирования более весомой доказательной базы стоит провести независимую экспертизу, опираясь на единую методику расчета ущерба, сообщает "За рулём".

"Если страховая компания выплачивает деньги, и человек, получив их, обращается в автосервис, а ему говорят, что для ремонта нужно, условно говоря, 400 тысяч, а у него всего 100 тысяч рублей по компенсации, то это и будет подтверждением, по большому счету, для того чтобы обратиться с претензией в страховую компанию", — говорит автоюрист Сергей Смирнов.

Порядок обжалования решения страховщика

В свою очередь, установленный порядок защиты прав потребителей подразумевает обязательное соблюдение досудебных процедур перед подачей иска. Стоит отметить, что судебное разбирательство становится возможным только в случае получения отказа от финансового омбудсмена, который рассматривает дело после официальной претензии в адрес страховой организации.

Грамотно подготовленные документы и фиксация всех этапов взаимодействия с экспертными организациями повышают вероятность благоприятного решения. При этом соблюдение правовых норм позволяет уменьшить финансовые потери при ремонте автомобиля после ДТП.