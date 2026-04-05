Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скупой платит дважды: как заставить страховую компанию покрыть реальные расходы на авто

Авто

Российские автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда начисленной страховой выплаты по ОСАГО не хватает на полноценное восстановление транспортного средства. Для эффективного решения данной проблемы эксперты рекомендуют использовать четкий юридический алгоритм взаимодействия со страховщиком.

Ремонт автомобиля на СТО

Методы увеличения страховых выплат

Первым шагом в борьбе за справедливую компенсацию может стать предоставление страховщику калькуляции из сервисного центра, где планируется проведение работ. Вместе с тем для формирования более весомой доказательной базы стоит провести независимую экспертизу, опираясь на единую методику расчета ущерба, сообщает "За рулём".

"Если страховая компания выплачивает деньги, и человек, получив их, обращается в автосервис, а ему говорят, что для ремонта нужно, условно говоря, 400 тысяч, а у него всего 100 тысяч рублей по компенсации, то это и будет подтверждением, по большому счету, для того чтобы обратиться с претензией в страховую компанию", — говорит автоюрист Сергей Смирнов.

Порядок обжалования решения страховщика

В свою очередь, установленный порядок защиты прав потребителей подразумевает обязательное соблюдение досудебных процедур перед подачей иска. Стоит отметить, что судебное разбирательство становится возможным только в случае получения отказа от финансового омбудсмена, который рассматривает дело после официальной претензии в адрес страховой организации.

Грамотно подготовленные документы и фиксация всех этапов взаимодействия с экспертными организациями повышают вероятность благоприятного решения. При этом соблюдение правовых норм позволяет уменьшить финансовые потери при ремонте автомобиля после ДТП.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.