Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили с пробегом — новый тренд: водители массово меняют стратегию покупки

Авто

Удорожание автокредитов и рост цен на новые автомобили привели к снижению спроса, из-за чего россияне стали дольше эксплуатировать уже имеющиеся машины и чаще обращаться к вторичному рынку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

ВАЗ 2107
Фото: Own work by IlIPEK111, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВАЗ 2107

Ранее "Независимая газета" сообщила, что в России доля легковых автомобилей старше 10 лет составляет почти 70%, и при сохранении текущей политики этот показатель может вырасти до 80% к 2030 году.

Васильев пояснил, что на автомобильный рынок сейчас влияет сразу несколько экономических факторов, которые ограничивают возможности покупки новых машин. По его словам, стоимость автомобилей и условия кредитования значительно изменились, что отразилось на поведении покупателей. В этих условиях потребители все чаще пересматривают свои решения и ориентируются на более доступные варианты.

"На самом деле все довольно просто и предсказуемо. Внедрение утилизационного сбора в сочетании с высокой ключевой ставкой привело к тому, что неприемлемо дорогими стали автокредиты на фоне существенного роста стоимости новых авто. В результате спрос на новые машины резко снизился. Как следствие, россияне стали дольше эксплуатировать машины, которые уже были в употреблении, и приобретать авто на вторичном рынке", — отметил он.

Специалист добавил, что на вторичном рынке цены имеют большой разброс. По его словам, даже при ограниченном бюджете можно найти автомобиль, который будет выполнять свою основную функцию. Также эксперт отметил, что объем сделок на рынке подержанных автомобилей высокий.

"На вторичном рынке цены имеют очень большой разброс. Но если требуется просто транспортное средство, то за 150 000 рублей можно приобрести автомобиль, который будет способен уверенно перемещаться в пространстве. В 2025 году количество сделок на рынке б/у авто превысило 6 000 000. Несмотря на опасения, что подержанные авто могут представлять опасность на дороге, я считаю, что волноваться не стоит. Статистика говорит о том, что ДТП, связанные с неудовлетворительным состоянием авто, составляют менее 3%", — подчеркнул Васильев.

Автоэксперт указал, что ключевую роль в аварийности играет человеческий фактор, а не техническое состояние автомобиля. По его словам, даже при наличии неисправностей решающим в большинстве случаев становится поведение водителя. В итоге основные риски на дороге связаны не с возрастом машины, а с действиями тех, кто находится за рулем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.