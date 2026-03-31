Зима оставила след в салоне: почему обычная тряпка не справится с зимними загрязнениями

Весенний период традиционно становится временем повышенного внимания водителей к состоянию интерьера транспортных средств после агрессивного зимнего воздействия. Резкий рост востребованности профессионального ухода за покрытиями фиксируют аналитики профильных сервисов в текущем сезоне.

Влияние реагентов на интерьер

Специалисты отмечают, что химические составы, используемые для обработки дорог, представляют серьезную угрозу для материалов отделки при их попадании внутрь автомобиля.

Вместе с тем накопление солей и грязи в ворсе ковролина приводит к преждевременному износу тканевой и кожаной обивки, а также провоцирует появление специфических ароматов, которые крайне сложно вывести стандартными методами.

В марте текущего года спрос на химчистку автомобильных салонов вырос более чем на 60%, сообщает "За рулём".

По словам эксперта по чистке салонов Артемия Сидорова, дорожные реагенты способны повредить тканевую и кожаную обшивку, а также оставить стойкий неприятный запах. Чем дольше они въедаются в ковролин, тем труднее от них избавиться. Советую удалять свежие пятна в течение нескольких дней после их появления.

Технологии очистки и труднодоступные зоны

В свою очередь, эксперты обращают внимание на важность обработки скрытых полостей, включая вентиляционные каналы и пространство под посадочными местами. Стоит отметить, что современные технологии паровой очистки и использование защитных составов позволяют значительно продлить срок службы элементов интерьера в условиях агрессивной городской среды.

Тщательная уборка в межсезонье позволяет предотвратить глубокое разрушение волокон материалов и сохранить эстетическую привлекательность внутреннего пространства машины.