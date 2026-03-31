Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее

Российский автомобильный рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к росту стоимости транспортных средств на фоне изменения логистических цепочек и макроэкономических факторов. Специалисты отмечают, что текущая динамика цен обусловлена необходимостью адаптации отрасли к новым финансовым условиям.

Факторы влияния на стоимость автотранспорта

В текущем году средняя стоимость машин увеличилась на 12-13% по сравнению с предыдущим периодом, при этом до завершения годового цикла показатели могут достичь отметки в 15%. Вместе с тем, ключевое влияние на прайс-листы дилеров оказывает волатильность валютных курсов и существенное удорожание импортных компонентов, необходимых для производства даже локализованных моделей. Стоит отметить, что дополнительным стимулом для корректировки цен стало введение новых ставок утилизационного сбора на ввозимую технику, об этом сообщает Газета.Ru.

"На стоимость автомобилей сейчас влияет совокупность факторов: скачок в валюте, изменения в логистике и рост себестоимости производства. Даже при стабилизации отдельных показателей сохраняется инерция рынка — дилеры и поставщики закладывают риски в цену на машины. Импортные запчасти играют большую роль, если мы говорим об образовании цен на авто", — отметили в пресс-службе Сберлизинга.

Перспективы рыночной динамики в 2026 году

В свою очередь, эксперты прогнозируют переход рынка к более умеренной динамике во втором полугодии, исключая вероятность резких скачков без серьезных экономических потрясений. Стоимость финансирования и условия кредитования остаются сдерживающим фактором для потребительского спроса, что заставляет производителей оптимизировать издержки на хранение и реализацию продукции. Ожидается, что текущий период станет временем окончательной адаптации дилерских сетей к сложившимся реалиям без возможности возврата к докризисным ценовым уровням.