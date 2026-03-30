ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов

Авто

Российские автомобилисты могут столкнуться с серьезными сложностями при восстановлении транспортных средств после дорожных происшествий. Новая инициатива предполагает установку жесткого барьера на взыскание средств со страховых организаций сверх установленного лимита.

Мужчина стоит радом со сломанной машиной
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит радом со сломанной машиной

Ограничение ответственности страховщиков

Предлагаемые изменения в законодательстве направлены на стабилизацию финансового положения страховых компаний, которые сталкиваются с растущим числом судебных исков. Вместе с тем, подобные меры могут оставить владельцев полисов без достаточных средств на проведение качественных ремонтных работ, сообщает Газета. Ru.

"Пострадавший в ДТП может оказаться в более слабой позиции. Если страховщик не сумеет организовать ремонт в срок, например из-за дефицита запчастей, автовладелец получит только сумму в пределах лимита, которой часто недостаточно для полного восстановления машины. Остаток тогда придется взыскивать уже напрямую с виновника аварии", — говорит директор департамента продаж финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков.

Дефицит комплектующих и судебная практика

Стоит отметить, что текущий уровень исполнения обязательств по натуральному возмещению ущерба находится на крайне низком уровне из-за нехватки запасных частей. В свою очередь, текущая судебная практика позволяет гражданам требовать возмещения полной стоимости ремонта, однако новые поправки могут лишить их этого ключевого инструмента защиты прав потребителей.

Экспертное сообщество призывает обратить внимание на системные причины кризиса в сфере ОСАГО, включая необходимость актуализации справочников стоимости деталей. Ослабление позиций автовладельцев в спорах со страховыми компаниями может привести к тому, что финансовая нагрузка по восстановлению автопарка после аварий ляжет на плечи рядовых граждан.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
