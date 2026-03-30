Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге

Авто

Рост температуры двигателя и появление пара из-под капота — признаки перегрева, при которых важно сразу остановить автомобиль и не пытаться продолжать движение, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Пар из-под капота: что делать водителю
Ладушкин пояснил, что при первых признаках перегрева важно сразу остановить автомобиль и заглушить двигатель. Он отметил, что проблема может быть связана не только с радиатором, но и с нарушением циркуляции охлаждающей жидкости. В такой ситуации дальнейшая работа мотора только усугубляет неисправность. Поэтому затягивать с остановкой и продолжать движение нельзя.

"Если стрелка температуры идет вверх и появляются признаки перегрева, автомобиль нужно остановить и заглушить двигатель. В некоторых руководствах по эксплуатации советуют оставить мотор работать на холостом ходу, чтобы он остывал без нагрузки. Однако если из-под капота уже идет пар, такой способ неэффективен. В подобных ситуациях перегрев может быть связан, например, с нарушением циркуляции охлаждающей жидкости", — сказал Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что после остановки автомобиля важно избегать поспешных действий, которые могут привести к травмам. Он обратил внимание на необходимость дать машине остыть и только после этого переходить к осмотру. Также специалист указал на важность проверки состояния технических жидкостей и возможных утечек.

"Ни в коем случае не нужно открывать капот и пытаться открыть крышку расширительного бачка или радиатора. Горячая жидкость находится под давлением и может выплеснуться, что приведет к ожогам. Даже капот не стоит открывать сразу, лучше подождать около 30 минут, пока автомобиль остынет. После этого можно аккуратно осмотреть систему охлаждения и проверить наличие утечек", — отметил он.

Специалист добавил, что после остывания двигателя важно оценить его состояние перед тем, как принимать решение о дальнейшем движении. Он отметил, что необходимо проверить уровень антифриза и масла, а также обратить внимание на возможные утечки. Кроме того, стоит прислушаться к работе двигателя после запуска.

"Не следует продолжать движение на перегретом двигателе, даже если доехать осталось немного. В этот момент внутри мотора происходят процессы, которые могут привести к повреждению цилиндров и другим серьезным последствиям. После остывания нужно проверить уровень антифриза и масла, а также оценить работу двигателя. Если появляются посторонние звуки или видна эмульсия, движение необходимо прекратить, иначе ремонт может обойтись значительно дороже", — заключил Ладушкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
