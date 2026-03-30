Асфальт дорожает на глазах: платная стоянка захватывает регионы и не собирается останавливаться

Эволюция городского пространства в России неразрывно связана с ужесточением правил стоянки: первая платная парковка, появившаяся в 2012 году на двух улицах Москвы, превратилась в масштабную биополитическую систему контроля трафика. Сегодня платные зоны охватывают Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие мегаполисы, трансформируя передвижение горожан.

Фото: commons.wikimedia.org by Н005, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Муниципальные власти аргументируют расширение платного периметра необходимостью разгрузки дорожных артерий и снижения аварийности, что становится ответом на критический уровень автомобилизации, не предусмотренный исторической архитектурой центров.

Процесс экспансии платных зон в российских регионах является долгосрочным и практически необратимым трендом. По словам главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, на которого ссылается Общественная служба новостей (ОСН), в ближайшие годы система охватит Самару и города Подмосковья, поскольку дефицит парковочных мест в сложившейся застройке неумолим.

Эксперт подчеркивает, что создание административных служб требует финансирования, которое извлекается из кошельков владельцев транспорта, вынуждая их искать альтернативы в закрытых шлагбаумами дворах. При этом платная стоянка становится мощным драйвером для целой индустрии — от операторов систем до производителей дорожных знаков.

Несмотря на фискальное давление, эксперты фиксируют эстетическую и функциональную пользу от упорядочивания стояночных мест. Как отметил Кадаков, администрирование парковочного пространства искореняет "вакханалию девяностых", когда автомобили хаотично заполняли газоны и тротуары, делая облик городов более цивилизованным и опрятным. Однако система не лишена технического несовершенства: сбои в работе интернета и ошибки комплексов фиксации приводят к несправедливым штрафам. Специалист добавил, что серьезной проблемой остается дефицит мест в новых микрорайонах, где высотная застройка не подкреплена адекватной инфраструктурой, а стоимость подземных паркингов остается заградительной для большинства жителей.

"Если подытожить, то, наверное, без платных парковок жить не получится, но хотелось бы, чтобы во всех городах были какие-то более-менее одинаковые правила и подходы, и чтобы это не превращалось в какой-то карательный механизм", — резюмировал Кадаков.

В конечном итоге, баланс между комфортом автовладельцев и пропускной способностью улиц остается одной из самых острых точек социального напряжения, требующей не только карательных мер, но и системного градостроительного планирования, считает эксперт ОСН.