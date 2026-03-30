Налог на богатство бьет рекорды: в обновленный список роскошных авто попали 573 модели

Российские владельцы премиального транспорта столкнутся с расширением фискальной нагрузки в связи с обновлением государственных реестров. Министерство промышленности и торговли представило актуализированный перечень моделей, подпадающих под действие повышенных коэффициентов.

Voyah Free
Фото: commons.wikimedia.org by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Free

Динамика налогового реестра

Актуальный список ведомства теперь включает 573 позиции, что демонстрирует рост на 18 пунктов по сравнению с предыдущей редакцией документа. Стоит отметить, что структура перечня разделена на две категории: 305 модификаций оцениваются в диапазоне от 10 до 15 миллионов рублей, а стоимость остальных 268 моделей превышает планку в 15 миллионов.

В реестр включены как традиционные европейские бренды Lamborghini и Bentley, так и активно набирающие популярность электрокары Tesla и китайские премиум-марки Hongqi и Voyah. Вместе с тем повышенное внимание уделяется и отечественному люксовому сегменту, представленному брендом Aurus, а также технически сложным моделям, о которых рассказывает "За рулём".

Механика государственного регулирования

В свою очередь, действующая система налогообложения затрагивает транспортные средства, которые были приобретены после начала 2022 года. Данная мера направлена на упорядочивание сборов с владельцев дорогостоящих активов, чья рыночная стоимость преодолела установленный законодательством порог в 10 миллионов рублей.

Важно учитывать, что динамика обновления списка напрямую зависит от изменения рыночной конъюнктуры и расширения модельного ряда, представленного на внутреннем рынке страны.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
