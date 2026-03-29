Стальной экзоскелет вместо пластика: Илон Маск готовит замену скучным семейным авто

Илон Маск снова выхватил микрофон и объявил войну самому скучному сегменту автомобильного рынка — минивэнам. Глава Tesla анонсировал некий загадочный электрокар, который, по его словам, будет "круче", чем семейные "автобусы". Никаких цифр, никаких чертежей — только чистый хайп, замешанный на обещании переплюнуть привычный комфорт чем-то радикально новым.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

Похоже, Маск решил, что многодетным отцам пора перестать чувствовать себя водителями школьных лимузинов и пересесть на нечто, напоминающее транспорт для колонизации Марса.

Наследие "Кибертрака": гены броневика для семьи

Разгадку тайны фанаты начали искать в соцсетях, где Маск ранее напомнил: в кузове электрического пикапа Cybertruck уже предусмотрено три крепления ISOFIX. Это прямой намек на то, что новая платформа может вырасти именно из граненого стального монстра. Габариты позволяют: почти 5,7 метра длины — это целая квартира, где легко поместятся три ряда сидений. Маск явно метит в нишу, где цены на новые машины давно пробили потолок, предлагая взамен утилитарную сталь вместо хрупкого пластика.

"Если Tesla решит делать семейный вагон на базе Cybertruck, они столкнутся с проблемами сертификации безопасности для пассажиров третьего ряда. Это не просто багажник со стульями, это вопросы жесткости кузова при ударе сзади", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Если новинка унаследует шасси пикапа, мы получим не просто семейный транспорт, а настоящий вездеход. Представьте себе экзоскелет из нержавеющей стали, который не боится тележек из супермаркета и может проехать там, где пасуют обычные кроссоверы. Это уже не "тостер на колесах", а бронированная капсула для выживания в условиях мегаполиса, защищенная от технических неисправностей классических ДВС-агрегатов.

Внедорожный минивэн: японский рецепт на американский лад

Идея скрестить микроавтобус с танком не нова. Японцы десятилетиями выпускают Mitsubishi Delica D:5 — легендарный аппарат с полным приводом и клиренсом внедорожника. Tesla может пойти по этому пути, создав машину для тех, кто хочет возить шестерых детей через пустыню Невада. Пока конкуренты полируют хром на капотах, Маск предлагает функционал, который потенциально сделает машину отличной инвестицией для перепродажи в будущем.

Параметр Вероятные характеристики Tesla Длина кузова Более 5600 мм Количество мест 7 или 8 (три ряда) Тип привода Полный (три электромотора) Особенности Стальной экзоскелет, ISOFIX на 3+ кресла

"Любое усложнение конструкции — это риск для электроники. Чем больше машина и чем агрессивнее среда эксплуатации, тем выше нагрузка на бортовую сеть и аккумуляторы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Глиняные секреты и туманное будущее

Есть и другой вариант. Год назад Tesla засветила на видео огромную глиняную модель внедорожника. Он выглядел более традиционно, чем Cybertruck, но внушительнее любого Model X. Маск умеет нагнетать туман, заставляя покупателей откладывать деньги и игнорировать цены на АЗС в ожидании электрического мессии. Пока маркетологи спорят, будет ли это минивэн или SUV, ясно одно: скучно не будет. Новинка обязана быть эффектной, иначе камеры фиксации ближнего света фар просто не заметят этот кусок стали на дороге.

"Массовый отзыв машин в последнее время касается именно софта. Если новый вэно-пикап будет перегружен автопилотом, он рискует попасть под проверку Росстандарта сразу после выхода на рынок", — заявил в беседе с Pravda. Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о новинках Tesla

Когда выйдет новый минивэн от Tesla?

Точная дата не объявлена, но Илон Маск обычно представляет прототипы спустя 1-2 года после первых анонсов в социальных сетях.

Будет ли новинка доступна в России?

Официально Tesla не поставляет машины в РФ, однако через параллельный импорт новинки доезжают до Москвы за считанные месяцы.

Сможет ли электрокар заменить полноценный внедорожник?

Если в основе ляжет платформа Cybertruck, то геометрическая проходимость и крутящий момент электромоторов позволят конкурировать с рамными джипами.

Сколько мест будет в новом автомобиле?

Судя по упоминанию трех креплений ISOFIX в одном ряду, машина рассчитана минимум на 7-8 человек с комфортным размещением.

