Кольцо абсурда: цепочка этих ошибок водителей превращает круговой перекресток в зону риска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Круговой перекресток — это антропологический театр абсурда. Здесь ломаются логические цепи даже у опытных водителей. Один включает правый мигающий глаз еще за версту до въезда, второй судорожно жмет левый, а третий несется с каменным лицом, игнорируя рычаги управления. Проблема не в сложности геометрии, а в тотальной путанице смыслов. Кольцо — это не просто развилка, это динамическая система, где старые шаблоны превращают машину в неуправляемый снаряд.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
Хаос приоритетов: кто на самом деле главный

Раньше всё было просто: въезжаешь — притормози. Сейчас ПДД превратили кольцо в привилегированную зону. Те, кто внутри "орбиты", имеют преимущество. Но дьявол кроется в знаках. Если перед кругом висит "Уступи дорогу", вы замираете. Если установлены специфические знаки приоритета, забудьте об общих правилах. Автомобилисты часто игнорируют знак 4.3, по привычке считая, что главной дорогой является любая горизонталь. Это ошибка, которая превращает кузов в груду металла.

"Многие до сих пор ездят по памяти десятилетней давности, игнорируя текущую диспозицию знаков. При столкновении на кольце Александр Громов, эксперт-оценщик ущерба после ДТП, подчеркнул, что виновника определяют секунды невнимательности к вертикальным указателям", — отметил он в беседе с Pravda. Ru.

Когда на асфальте есть четкая разметка по полосам, ситуация проясняется. Она работает как штурман, заранее отсекая лишние маневры. Без нее водитель оказывается в вакууме. В таких условиях предсказать вектор движения соседа — задача для экстрасенса. Включенный поворотник в этот момент должен быть хирургически точным инструментом, а не случайным мерцанием.

Логика поворотников: когда молчание — золото

Въезд на кольцо — это почти всегда правый поворот. Логично поднять правый рычаг. Но если конфигурация дороги такова, что вы влетаете в круг почти по прямой, лишний свет только запутает поток. В такой ситуации тишина информативнее шума. Если же геометрия заставляет смещаться влево — дайте знать остальным левым сигналом. Это элементарная гигиена движения, которой часто пренебрегают те, кто считает современное обучение в автошколах пустой тратой времени.

Ситуация Действие с поворотником
Въезд на кольцо (стандарт) Правый сигнал включен до маневра
Движение внутри круга Выключен (кроме перестроения)
Смена полосы на кольце Соответствующий направлению сигнал
Съезд с круга Строго правый сигнал

Оказавшись в кольце, вы становитесь частью замкнутой экосистемы. Постоянно моргающий левый "глаз" здесь бесполезен — вы и так едете по кругу, сворачивать некуда. Это создает информационный мусор. Другие участники могут подумать, что вы планируете резкое перестроение в центр, и нажмут на тормоз, провоцируя затор. Лишние сигналы — это яд для трафика.

"Электрика автомобиля должна работать на безопасность, а не против нее. Постоянно включенные без нужды поворотники перегревают реле и путают соседей по полосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Стратегия полос и дорожные ориентиры

Инспекторы ГАИ напоминают: любая смена траектории внутри кольца требует отчетливого сигнала. Хотите уйти на внешний радиус — мигайте вправо. Решили пробраться к центру — влево. Но перед самым финишем, когда вы выбрасываетесь из круга в обычный мир, правый поворотник обязателен. Это точка в предложении. Без нее ваш маневр — незаконченная фраза, которая может закончиться в отделе страховых выплат под грустное обсуждение накопленных штрафов.

"Безопасность дорожного движения держится на предсказуемости. Если водитель мечется по полосам без предупреждения, он превращается в мину замедленного действия", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эксперт по ПДД Андрей Киселёв.

Помните, что кольцо не прощает высокомерия. Если вы не уверены, какой сигнал подать, лучше потратить лишнюю секунду на анализ знаков, чем влететь в бок законопослушному водителю. Содержание авто в 2026 году и так обходится слишком дорого, чтобы тратиться на кузовной ремонт из-за глупой ошибки на перекрестке.

Ответы на популярные вопросы о круговом движении

Нужно ли включать левый поворотник при движении по кругу?

Нет, если вы не планируете перестраиваться в левый ряд. Постоянное моргание вводит других водителей в заблуждение.

Кто имеет преимущество, если знаков на въезде нет?

Согласно действующим ПДД, при отсутствии знаков приоритета преимущество всегда у тех, кто уже находится на кольце.

С какой полосы разрешен съезд с кольцевого перекрестка?

По общему правилу съезд осуществляется только с крайней правой полосы, если знаки или разметка не предписывают иное.

Можно ли въезжать на кольцо с любой полосы?

Да, въезд разрешен с любой полосы, но важно соблюдать рядность и внимательно следить за разметкой внутри круга.

Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик Александр Громов, эксперт по ПДД Андрей Киселёв, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.