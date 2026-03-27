Разгон за 7 секунд, а аппетит как у малолитражки: секрет экономии нового кроссовера узбекской сборки

Выход нового гибридного кроссовера BYD Yuan Up DM-i на рынок Узбекистана ознаменовал серьезную смену приоритетов в сегменте доступных семейных автомобилей. Стоимость новинки сопоставима с электрической версией, что делает технологичные решения более доступными для массового потребителя.

Силовая установка и автономность

Автомобиль оснащен комбинированной силовой установкой, суммарная мощность которой достигает 212 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до первой сотни за 7,5 секунды. Вместе с тем, ключевым преимуществом модели стал внушительный запас хода, составляющий 1100 километров в гибридном режиме при полном баке и заряженной батарее. Стоит отметить, что современный кроссовер BYD Yuan Up DM-i поступил в продажу по цене около 1,78 млн рублей в пересчете на российскую валюту. В свою очередь, расход топлива при полностью разряженном аккумуляторе составляет всего 4,3 литра на 100 километров пути, что подчеркивает высокую энергоэффективность системы, сообщает 110km.ru.

"В электрическом режиме автомобиль способен преодолеть до 110 км, а в гибридном — подключается бензиновый мотор. Он может работать как генератор или напрямую приводить колеса, обеспечивая динамичный разгон и экономию топлива", — говорит эксперт автомобильного рынка Иван Петров.

Комфорт и системы безопасности

Внутреннее пространство кроссовера организовано с акцентом на цифровизацию и включает 12,8-дюймовый мультимедийный дисплей, панорамную крышу и систему камер кругового обзора. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается расширенным комплексом ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и шесть подушек безопасности. Локализация производства на заводе в Джизаке должна еще сильнее укрепить позиции бренда в регионе, создав серьезное давление на традиционных конкурентов в классе компактных городских внедорожников.