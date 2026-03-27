Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгон за 7 секунд, а аппетит как у малолитражки: секрет экономии нового кроссовера узбекской сборки

Авто

Выход нового гибридного кроссовера BYD Yuan Up DM-i на рынок Узбекистана ознаменовал серьезную смену приоритетов в сегменте доступных семейных автомобилей. Стоимость новинки сопоставима с электрической версией, что делает технологичные решения более доступными для массового потребителя.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Силовая установка и автономность

Автомобиль оснащен комбинированной силовой установкой, суммарная мощность которой достигает 212 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до первой сотни за 7,5 секунды. Вместе с тем, ключевым преимуществом модели стал внушительный запас хода, составляющий 1100 километров в гибридном режиме при полном баке и заряженной батарее. Стоит отметить, что современный кроссовер BYD Yuan Up DM-i поступил в продажу по цене около 1,78 млн рублей в пересчете на российскую валюту. В свою очередь, расход топлива при полностью разряженном аккумуляторе составляет всего 4,3 литра на 100 километров пути, что подчеркивает высокую энергоэффективность системы, сообщает 110km.ru.

"В электрическом режиме автомобиль способен преодолеть до 110 км, а в гибридном — подключается бензиновый мотор. Он может работать как генератор или напрямую приводить колеса, обеспечивая динамичный разгон и экономию топлива", — говорит эксперт автомобильного рынка Иван Петров.

Комфорт и системы безопасности

Внутреннее пространство кроссовера организовано с акцентом на цифровизацию и включает 12,8-дюймовый мультимедийный дисплей, панорамную крышу и систему камер кругового обзора. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается расширенным комплексом ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и шесть подушек безопасности. Локализация производства на заводе в Джизаке должна еще сильнее укрепить позиции бренда в регионе, создав серьезное давление на традиционных конкурентов в классе компактных городских внедорожников.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.