Тихо едешь — дальше будешь, а быстро: как накопленные штрафы заставили лишиться авто

Жительница Подмосковья была вынуждена погасить внушительную задолженность по административным штрафам в размере более 452 тысяч рублей после того, как судебные приставы применили радикальные меры воздействия. В отношении владелицы транспортного средства было возбуждено 322 исполнительных производства, значительная часть которых касалась систематического превышения скоростного режима, зафиксированного камерами ЦАФАП ГИБДД.

Как сообщает интернет издание "Вести Подмосковья", общая сумма финансовых обязательств женщины вместе с исполнительским сбором превысила 775 тысяч рублей. По словам представителей ГУФССП России по Московской области, наиболее эффективным рычагом давления стал арест автомобиля и его последующая эвакуация на спецстоянку. В ходе оформления документов сотрудники службы предупредили нарушительницу о том, что в случае игнорирования требований закона в десятидневный срок, её имущество будет реализовано в принудительном порядке.

Столкнувшись с реальной угрозой потери автомобиля, женщина оперативно изыскала средства для закрытия всех долгов. Согласно заявлению судебных приставов, в установленный период должница полностью оплатила как основной долг по 322 производствам, так и дополнительные сборы на сумму 323 тысячи рублей.

После подтверждения поступления полной суммы денежных средств на депозитные счета подразделения ведомства, все наложенные ограничения были оперативно сняты. Как подчеркнули в ведомстве, "в результате, должница, чтобы не лишиться автомобиля, в установленный сотрудником службы срок произвела оплату задолженности в рамках 322 исполнительных производств на общую сумму более 452 000 рублей и исполнительский сбор в размере 323 000 рублей". Ограничения на пользование движимым имуществом были отменены, а транспортное средство возвращено владелице.