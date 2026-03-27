Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить
Майские выходные поменяли приоритеты: москвичи нашли новые точки силы на карте
Планы поплыли вместе с берегом: почему озеро в Калининграде останется пыльной зоной до лета 2026
Минимум нагрузки на организм: врачи Калининграда освоили современные способы разрушения онкологии
Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил
Алкоголь, которого не боятся, оказывается самым коварным: все начинается с бокала после работы
В Сыктывкаре есть приюты, но нет спасения: почему женщины в беде не делают шаг к новой жизни
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
Иллюзия графика: сроки сдачи домов для жителей аварийного фонда в Архангельске уходят в минус

Тихо едешь — дальше будешь, а быстро: как накопленные штрафы заставили лишиться авто

Авто

Жительница Подмосковья была вынуждена погасить внушительную задолженность по административным штрафам в размере более 452 тысяч рублей после того, как судебные приставы применили радикальные меры воздействия. В отношении владелицы транспортного средства было возбуждено 322 исполнительных производства, значительная часть которых касалась систематического превышения скоростного режима, зафиксированного камерами ЦАФАП ГИБДД.

Водитель
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель

Как сообщает интернет издание "Вести Подмосковья", общая сумма финансовых обязательств женщины вместе с исполнительским сбором превысила 775 тысяч рублей. По словам представителей ГУФССП России по Московской области, наиболее эффективным рычагом давления стал арест автомобиля и его последующая эвакуация на спецстоянку. В ходе оформления документов сотрудники службы предупредили нарушительницу о том, что в случае игнорирования требований закона в десятидневный срок, её имущество будет реализовано в принудительном порядке.

Столкнувшись с реальной угрозой потери автомобиля, женщина оперативно изыскала средства для закрытия всех долгов. Согласно заявлению судебных приставов, в установленный период должница полностью оплатила как основной долг по 322 производствам, так и дополнительные сборы на сумму 323 тысячи рублей.

После подтверждения поступления полной суммы денежных средств на депозитные счета подразделения ведомства, все наложенные ограничения были оперативно сняты. Как подчеркнули в ведомстве, "в результате, должница, чтобы не лишиться автомобиля, в установленный сотрудником службы срок произвела оплату задолженности в рамках 322 исполнительных производств на общую сумму более 452 000 рублей и исполнительский сбор в размере 323 000 рублей". Ограничения на пользование движимым имуществом были отменены, а транспортное средство возвращено владелице.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Мир. Новости мира
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России? Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Последние материалы
Корабль возвращается домой: Георгий Долмазян представит премьерный спектакль в Театре МОСТ
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
Геополитическая партия с высокими ставками: Эмираты идут на открытый конфликт с Ираном
Яблоки тонут в нежности, а не в тесте: один ингредиент превратит шарлотку в сочный десерт
Стирает морщины, пока вы спите: секретный метод запечатывания влаги, который возвращает лицу 20 лет
Кошелёк станет увесистее: апрельские счета пополнятся по обновлённому графику в Новгородской области
Брачный договор ломает привычные представления о браке — вот в чём дело
Курдский узел затягивается туже: застарелые обиды превращаются в опасный рычаг давления на Тегеран
Священные лозунги оказались ширмой: истинная причина конфликта Ирана и Израиля пугает простотой
Оплатили по QR-коду и лишились денег: как распознать фишинг до того, как попались на удочку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.