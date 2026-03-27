Личное авто уже не по карману: хитрая альтернатива избавляет от покупки и обслуживания

Авто

Подписка на автомобиль может стать рабочей альтернативой покупке, поскольку из-за роста цен и высокой стоимости автокредитов приобрести машину становится все сложнее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Фото: Openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил РИА Новости в кулуарах съезда РСПП, что весной 2026 года российский автоконцерн планирует запустить платную подписку на Lada Vesta, ежемесячная стоимость которой составит около 40 тысяч рублей.

Васильев отметил, что ситуация на рынке осложняется ростом цен на автомобили и удорожанием автокредитов. По его словам, стать владельцем машины становится все сложнее, особенно если речь идет о покупке в кредит. Он подчеркнул, что прежний ценовой разрыв между разными категориями автомобилей постепенно сокращается.

"Сейчас довольно сильно выросла ценовая планка для того, чтобы стать владельцем автомобиля, и при этом очень дорого обходится обслуживание автокредита. Если раньше разница между отечественными и китайскими машинами могла достигать миллиона или полутора, то теперь этот разрыв сокращается, при том что у китайских автомобилей лучше развиты технологии и оснащение", — пояснил он.

Автоэксперт добавил, что формат подписки во многом напоминает каршеринг, но с рядом преимуществ для пользователя. Машина закрепляется за одним водителем, что снижает риски, связанные с эксплуатацией другими людьми. Однако, по словам специалиста, не все автомобилисты готовы принять новую модель.

"Автомобиль по подписке — это в каком-то смысле аналог каршеринга, но машина всегда находится в вашем распоряжении. При этом все вопросы, связанные с техническим обслуживанием, ложатся на дилера, а не на пользователя. Но для многих водителей это может быть непривычной историей, потому что они привыкли владеть машиной напрямую. Поэтому пока остается вопрос, насколько такая модель будет востребована", — сказал Васильев.

Он также подчеркнул, что подписка может рассматриваться как один из способов поддержать спрос на автомобили в условиях нестабильного рынка. По его словам, такой формат способен частично компенсировать снижение интереса к покупке за счет более гибкой модели пользования. Он подчеркнул, что в текущей ситуации это может стать дополнительным инструментом для стимулирования продаж.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
