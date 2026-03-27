Гараж без обязательств: новая модель владения машиной избавит водителей от хлопот с сервисом и ОСАГО

Российский автогигант анонсировал запуск инновационной программы: подписки на свои популярные модели, которая охватит как частный сектор, так и коммерческие организации. Новый формат владения транспортным средством будет доступен для оформления уже с весны 2026 года.

Яркий свет фар
Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яркий свет фар

Условия и детали программы

В рамках сервиса водители смогут эксплуатировать автомобили семейств Vesta, Largus и Granta, выплачивая фиксированную ежемесячную сумму около 40 тысяч рублей. В этот платеж включены страховое покрытие ОСАГО и каско, регламентное техническое обслуживание, а также сезонная замена шин, о чем сообщает "За рулём".

"В подписке значительную долю того, за что вы платите, занимает сама услуга, то есть вас освобождают от множества головных болей: покупки, последующей продажи, обслуживания, поиска шин, замены шин, оформления страховок. Это такая альтернатива аренды машины у таксопарка. В крупных городах таксисты способны зарабатывать деньги, которые позволят потянуть такую подписку", — говорит главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

Перспективы рынка

Вместе с тем, экспертное сообщество указывает на необходимость адаптации лимитов пробега под нужды профессиональных водителей, так как текущие ограничения могут оказаться недостаточными для интенсивной эксплуатации в таксопарках. Стоит отметить, что для частных лиц подобная модель станет удобным решением на короткий срок, если владелец не хочет заниматься вопросами ликвидности и обслуживания.

В свою очередь, рыночный успех данной инициативы будет напрямую зависеть от готовности аудитории принять философию подписки как полноценную альтернативу традиционной покупке или долгосрочной аренде. Аналитики уверены, что окончательное слово останется за потребителем, который своим спросом определит жизнеспособность предложенного формата в условиях текущей экономической реальности.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
