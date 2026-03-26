Мир в пепле и тьме: как древние люди превратили смертельную катастрофу в трамплин для развития
Роботы вместо людей: как новые алгоритмы избавляют города от проблем с миграцией
Смертельный авось: почему вялость питомца после прогулки в марте — повод бежать к ветеринару
Больше никакой стерильной тоски: в мурманской детской больнице завершилось необычное визуальное обновление
Каменный великан заговорил: древний дольмен Менга раскрыл тайну захоронения двух чужеземцев
Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды
Тренировки впустую: ошибки в базовых упражнениях, которые незаметно разрушают суставы
68 грантов в одни руки: Красноярск забирает сотни миллионов на космос и борьбу с раком
40 литров риска: в Томске придорожный сервис променял честное имя на бутылки из подполья

Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку

Авто

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам исследования ноября-декабря 2025 года достигла отметки в 2,8 млн рублей. Рынок четко разделился на три основных ценовых сегмента, определяющих покупательскую способность населения.

Фото: Официальный сайт Omoda is licensed under public domain
Структура цен и приоритеты покупателей

Ценовой разброс на рынке варьируется от 1,37 млн рублей за отечественные модели Lada до 4,5 млн рублей за премиальные китайские внедорожники, такие как Tank. Вместе с тем основную массу спроса формируют бренды Geely, Haval, Chery и Changan, чья стоимость укладывается в диапазон 2,8-2,9 млн рублей, сообщает "За рулём".

"Автомобиль сегодня превратился в сложное финансовое решение. Рынок зафиксировался вокруг нового, более высокого порога входа, и теперь конкуренция идет не столько между брендами, сколько между ценовыми сегментами. Покупатель ориентируется прежде всего на зону доступности", — говорит старший директор по работе с клиентами Людмила Фукова.

Динамика спроса и конкуренция

Стоит отметить, что в текущих условиях производителям требуется максимально точная настройка продуктовых линеек под ожидания аудитории, так как именно порог доступности стал ключевым фактором при выборе транспортного средства. В свою очередь, общая рыночная активность сосредоточена в диапазоне от 2,5 до 3,1 млн рублей, на который приходится львиная доля продаж.

Российский авторынок окончательно адаптировался к новым экономическим реалиям, где определяющим критерием выбора становится принадлежность модели к конкретному ценовому кластеру. Потребители все чаще игнорируют историческую лояльность к брендам, отдавая предпочтение моделям, которые вписываются в их индивидуальную зону финансовых возможностей.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
