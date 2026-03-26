Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам исследования ноября-декабря 2025 года достигла отметки в 2,8 млн рублей. Рынок четко разделился на три основных ценовых сегмента, определяющих покупательскую способность населения.
Ценовой разброс на рынке варьируется от 1,37 млн рублей за отечественные модели Lada до 4,5 млн рублей за премиальные китайские внедорожники, такие как Tank. Вместе с тем основную массу спроса формируют бренды Geely, Haval, Chery и Changan, чья стоимость укладывается в диапазон 2,8-2,9 млн рублей, сообщает "За рулём".
"Автомобиль сегодня превратился в сложное финансовое решение. Рынок зафиксировался вокруг нового, более высокого порога входа, и теперь конкуренция идет не столько между брендами, сколько между ценовыми сегментами. Покупатель ориентируется прежде всего на зону доступности", — говорит старший директор по работе с клиентами Людмила Фукова.
Стоит отметить, что в текущих условиях производителям требуется максимально точная настройка продуктовых линеек под ожидания аудитории, так как именно порог доступности стал ключевым фактором при выборе транспортного средства. В свою очередь, общая рыночная активность сосредоточена в диапазоне от 2,5 до 3,1 млн рублей, на который приходится львиная доля продаж.
Российский авторынок окончательно адаптировался к новым экономическим реалиям, где определяющим критерием выбора становится принадлежность модели к конкретному ценовому кластеру. Потребители все чаще игнорируют историческую лояльность к брендам, отдавая предпочтение моделям, которые вписываются в их индивидуальную зону финансовых возможностей.
