Четыре колеса по цене квартиры: средний чек на машину в России пробил очередную отметку

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам исследования ноября-декабря 2025 года достигла отметки в 2,8 млн рублей. Рынок четко разделился на три основных ценовых сегмента, определяющих покупательскую способность населения.

Структура цен и приоритеты покупателей

Ценовой разброс на рынке варьируется от 1,37 млн рублей за отечественные модели Lada до 4,5 млн рублей за премиальные китайские внедорожники, такие как Tank. Вместе с тем основную массу спроса формируют бренды Geely, Haval, Chery и Changan, чья стоимость укладывается в диапазон 2,8-2,9 млн рублей, сообщает "За рулём".

"Автомобиль сегодня превратился в сложное финансовое решение. Рынок зафиксировался вокруг нового, более высокого порога входа, и теперь конкуренция идет не столько между брендами, сколько между ценовыми сегментами. Покупатель ориентируется прежде всего на зону доступности", — говорит старший директор по работе с клиентами Людмила Фукова.

Динамика спроса и конкуренция

Стоит отметить, что в текущих условиях производителям требуется максимально точная настройка продуктовых линеек под ожидания аудитории, так как именно порог доступности стал ключевым фактором при выборе транспортного средства. В свою очередь, общая рыночная активность сосредоточена в диапазоне от 2,5 до 3,1 млн рублей, на который приходится львиная доля продаж.

Российский авторынок окончательно адаптировался к новым экономическим реалиям, где определяющим критерием выбора становится принадлежность модели к конкретному ценовому кластеру. Потребители все чаще игнорируют историческую лояльность к брендам, отдавая предпочтение моделям, которые вписываются в их индивидуальную зону финансовых возможностей.