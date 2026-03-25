Светлячки на дороге не спасают — это ловушка: габаритные огни стали прямым поводом для штрафа ГАИ

Многие водители уверены: если машина светится — наказания не будет. Это опасная иллюзия. Габаритные огни днем — это не спасение от ГАИ, а прямой билет в базу нарушителей. Современные камеры лишены человеческой жалости. Они видят разницу между едва тлеющими "светлячками" габаритов и полноценным ближним светом. Если вы думали, что обманули систему, включив тусклые лампочки, — готовьте кошелек.

Яркий свет фар

Смертельная ошибка экономии: почему габариты вне закона

ПДД — это не меню в ресторане, где можно выбирать. Правила четко диктуют: днем на движущемся авто должны гореть либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни (ДХО). Габаритные огни в этот список не входят. Их задача — пометить стоящую машину в сумерках, а не освещать путь летящему по трассе болиду.

Тот, кто пытается сэкономить ресурс дорогих ламп или заряд аккумулятора автомобиля, включая только габариты, просто напрашивается на неприятности.

"Многие путают назначение световых приборов. Габариты не дают нужной контрастности автомобиля на дороге в солнечный день. Это вопрос не только ГОСТа, но и физики восприятия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Противотуманки в качестве альтернативы использовать можно, но только если они предусмотрены конструкцией. Но габариты — это табу. Для камер фиксации езда с одними габаритами равносильна движению "вслепую". Штраф прилетает автоматически, и оправдания в духе "мне же всё было видно" не работают. Это как пытаться выдать игрушечный пистолет за боевое оружие — форма похожа, толку ноль.

Зоркое око: как нейросети ловят нарушителей

Современные комплексы фотовидеофиксации — это не просто фотоаппараты на столбах. Это мощные вычислительные центры. Они обучены распознавать спектр излучения и яркость диодов. Если система видит, что пятно света слишком тусклое для ДХО или ближнего света, она ставит "галочку". Даже если вы купили крутой кроссовер Mazda CX-5 с яркой оптикой, неправильный режим работы фар не скроется от алгоритма.

Тип освещения Статус по ПДД (днем) Ближний свет фар Разрешено всегда Дневные ходовые огни (ДХО) Разрешено Противотуманные фары Разрешено (вместо ближнего) Габаритные огни Запрещено (штраф)

"Камеры настроены на определенную интенсивность светового потока. Если водитель решил схитрить и включил только габариты, алгоритм распознает это как нарушение правил пользования внешними световыми приборами", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Бумажная волынка: стоит ли судиться?

Оспорить такой штраф — задача почти невыполнимая. Инспектор в ЦАФАП посмотрит на фото, увидит едва заметные точки в фарах и откажет. Закон суров: если на снимке отчетливо не виден пучок ближнего света или работа штатных ДХО, доказать свою правоту невозможно. Это не тот случай, когда можно сослаться на грязные номера или плохую погоду. Свет либо есть, либо его нет.

Часто водители жалуются на неисправную электрику. Перегорела лампа? Это ваши проблемы. Езда с одной фарой — тоже повод для остановки. Если вы ищете способ сэкономить, лучше поищите качественные шины со скидкой, чем пытаться выкроить копейки на электричестве. Штрафы быстро перекроют любую экономию на лампочках.

"Суды по таким делам крайне редко встают на сторону водителя. Видеозапись или фотофиксация — это железобетонное доказательство, если только в ГАИ не произошел технический сбой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о свете фар

Можно ли ездить днем только с противотуманками?

Да, ПДД разрешают использовать противотуманные фары вместо ближнего света в светлое время суток. Главное, чтобы они были исправны и включены парой.

Считаются ли светодиодные "ангельские глазки" за ДХО?

Только если они сертифицированы производителем как дневные ходовые огни. Самодельный тюнинг чаще всего приравнивается к габаритам и ведет к штрафу.

Штрафуют ли за неработающую одну фару ближнего света?

Да, это нарушение условий эксплуатации транспортного средства. Инспектор может выписать штраф или предупреждение, а камера зафиксирует отсутствие полного контура освещения.

Нужно ли включать свет в тоннелях, если есть ДХО?

Обязательно. При въезде в тоннель водитель обязан включить именно ближний или дальний свет фар. Одних ДХО по закону недостаточно для движения в закрытых пространствах.

