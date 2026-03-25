Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер
Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами
Авто под скальпелем: почти полмиллиона машин попали под принудительный ремонт от государства
Удары по Ирану запустили спор о расколе арабского мира — но важен совсем другой конфликт

Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места

Авто

Выбор кроссовера сегодня напоминает попытку втиснуть рояль в малогабаритную квартиру. Цены пробивают стратосферу, а маркетологи пытаются продать нам "тесные коробки" под видом семейных гнезд. Однако эксперты Topspeed выкатили список тех, кто еще помнит, что такое истинный простор. Это не автомобили — это швейцарские ножи на колесах, где каждый миллиметр работает на ваш комфорт, а не на эго дизайнера.

Фото: https://unsplash.com by Musa Haef is licensed under Free
Тройка лидеров: американская мечта и корейский хай-тек

На вершине пищевой цепочки внезапно оказался Chevrolet Equinox 2025. Это настоящий грузовик в овечьей шкуре. Широкий зев багажника и абсолютно плоский пол превращают его в идеальный инструмент для перевозки всего — от холодильника до эго вашей тещи. Даже если ваш рост за два метра, внутри вы не почувствуете себя зажатым в тиски.

"Equinox берет своей честностью: здесь нет попытки казаться премиумом, но есть объем, который жизненно необходим большой семье", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Серебро у Subaru Forester 2026. Японцы применили старый трюк: они не раздували кузов, а просто сделали "аквариум". Огромные окна и тонкие, как лезвие бритвы, стойки создают иллюзию бесконечного пространства. Обзорность такая, что вы видите все дорожные ловушки еще до того, как дорожные камеры успеют зафиксировать ваш профиль. Замыкает топ Kia Sportage 2026, где интерьер выкашивает конкурентов эргономикой. Низкая "приборка" и обилие скрытых ниш создают ощущение, что вы находитесь в рубке современного катера, а не в тесном кроссовере.

Вторая волна: когда интерьер важнее внешнего лоска

Hyundai Tucson 2026 и Honda CR-V 2025 продолжают наступление, доказывая, что компактный класс — это уже давно не про тесноту. Разработчики научились выкраивать сантиметры там, где их раньше не было. Это критически важно, ведь цены на популярные модели стремятся к бесконечности, и покупатель хочет получить каждый оплаченный рубль в виде полезного объема.

Модель Главная фишка салона
Subaru Forester Панорамная обзорность и "воздушный" интерьер
Chevrolet Equinox Рекордная площадь пола при сложенных сиденьях
Kia Sportage Цифровая архитектура и продуманные системы хранения

Ford Escape 2025 тоже не пасет задних. Это крепко сбитый атлет, который внутри кажется заметно больше, чем снаружи. Однако стоит помнить, что даже самый просторный салон не спасет, если машина была ввезена по сомнительным документам. Многие сейчас клюют на простор, забывая проверить юридическую чистоту, а потом серые схемы ввоза оборачиваются аннулированием регистрации.

"При покупке таких кроссоверов через параллельный импорт важно смотреть не на объем багажника, а на таможенную декларацию. Ошибки в документах бьют по кошельку сильнее, чем любой ремонт", — предупредила в беседе с Pravda. Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Бюджетная магия: как выжать максимум из габаритов

В список попали и ветераны рынка: Mazda CX-5, Nissan Rogue, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Эти ребята — консерваторы. Они не предлагают революций, но дают стабильное качество сборки и понятную логику размещения пассажиров. Мазда делает ставку на стиль, не забывая о ногах задних седоков, а Тигуан остается королем трансформации, где задний диван можно двигать, как мебель в гостиной.

Пока мировые бренды бьются за литры в багажниках, на горизонте маячит кроссовер Volga K50, который обещает стать ответом на засилье импорта. Борьба за кошелек покупателя переходит в плоскость практичности: никому не нужны лошадиные силы, которые нельзя припарковать, или салон, в котором нельзя развернуться. Производители наконец-то начали слушать тех, кто возит детей, собак и рассаду, а не только маркетинговые отчеты.

"В погоне за комфортом владельцы часто забывают о безопасности. Перегруженный салон и гаджеты в руках — это гремучая смесь. Достаточно отвлечься на сообщение, и просторный салон превратится в груду металла", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о выборе просторных авто

Почему кроссоверы стоят дороже седанов при тех же размерах?

Все дело в архитектуре и универсальности кузова. Кроссовер требует усиленной подвески и более сложной структуры кузова для обеспечения жесткости при высоком клиренсе. Вы платите за возможность съехать с асфальта и за вертикальную посадку, которая экономит место для ног.

Как проверить реальный объем салона перед покупкой?

Никогда не верьте цифрам в литрах. Сядьте "сам за собой": настройте водительское кресло под свой рост, а затем пересядьте назад. Если колени упираются, а над головой нет запаса в кулак — никакие цифры в буклете не сделают поездку комфортной.

Правда ли, что вариатор крадет место в салоне?

Напрямую трансмиссия не влияет на объем салона, но тип коробки передач определяет форму центрального тоннеля. Кроссоверы с вариатором часто имеют более компактные блоки управления, что позволяет сделать пол в районе передних пассажиров ровнее.

Изменяются ли правила регистрации ввезенных кроссоверов в 2024 году?

Да, правила становятся жестче. Ошибки в расчете утильсбора или попытки занизить стоимость при растаможке могут привести к тому, что вы купите "недвижимость". Всегда требуйте полный пакет документов, подтверждающих уплату всех сборов в РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, таможенный брокер Елена Смирнова, эксперт по безопасности Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Красота и стиль
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Наука и техника
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Последние материалы
Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции
Октановая ловушка на АЗС: как жажда скорости заставляет водителей сжигать лишние деньги впустую
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Привычки, которые кажутся безобидными, тормозят похудение: утро решает больше, чем диета
Московский театр раскрыл, сколько стоит настоящее шоу — цифры шокируют
Пять комнат и ни грамма приватности: в Екатеринбурге раскрыли салон с тайной съёмкой
Швейцарский нож на колесах: кроссоверы, которые прячут в себе удивительно много места
Банка за 100 рублей — штраф на десятки тысяч: бизнесу в Томске поставили жёсткий барьер
Заказ из Пятёрочки ожил: покупатель получил мышь вместе с продуктами
Мир на замке: глобальная цифровая сеть распадается на закрытые острова национальных систем
