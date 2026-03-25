Электронные глаза закрываются: привычные дорожные камеры массово уходят в бессрочный отпуск

Авто

Дорожные камеры в России начали "слепнуть". Это не технический сбой, а прицельный демонтаж кормушек. Пока чиновники перекраивают карты дислокации комплексов, целые области превращаются в "серые зоны" для ГАИ. Раньше объектив мог ловить вас из-за любого куста. Теперь правила игры переписали. Камеры обязаны стоять там, где льется кровь и бьется металл, а не там, где удобно собирать жатву с кошельков автомобилистов.

камеры фиксации нарушений
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
камеры фиксации нарушений

Новый кодекс дорожного надзора

Эпоха хаотичной установки "электронных глаз" закончилась. Новые требования МВД — это жесткий фильтр. Теперь легитимная точка установки — это либо "зебра", либо перегруженный перекресток, либо участок с аномальной концентрацией ДТП. Все, что было воткнуто "на перспективу" или для латания бюджетных дыр, оказалось вне закона. Система фильтрует реальные угрозы от коммерческого интереса.

"Многие комплексы превратились в балласт. Они фиксируют поток, но не имеют права генерировать штрафы, так как место установки не прошло новую сертификацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Экономика отключений: полмиллиона за "прошивку"

Железо не виновато, виноваты софт и бюрократия. Перенастройка одного комплекса под новые стандарты стоит как подержанная иномарка — до 500 тысяч рублей. Для дотационных регионов это приговор. Власти на местах стоят перед выбором: потратить миллионы на апгрейд или просто выдернуть шнур из розетки. Часто выбирают второе. Аппаратуру либо консервируют, либо перевозят, что тоже влетает в копеечку.

Статус камеры Последствия для водителя
Активна по новым правилам Прилетает классический штраф
Режим мониторинга Фиксация трафика без санкций
Отключена/Демонтирована Полная свобода (до первого инспектора)

Перенос камеры — это не "перевесить скворечник". Это демонтаж, логистика, новый проект подключения и месяцы согласований с Москвой. Пока идет эта бумажная волокита, водители могут выдохнуть. Однако расслабляться не стоит: если статистика аварий поползет вверх, "спящие" комплексы моментально вернут в строй. Безопасность — это не только обслуживание автомобиля, но и дисциплина под прицелом линз.

География тишины: кто выключил свет

Масштабы "забастовки" камер впечатляют. В Подмосковье "ослепли" 87 точек контроля. Татарстан, всегда славившийся тотальным надзором, лишился 95 комплексов. Иркутская область не досчиталась 53 единиц оборудования. Это огромные дыры в системе автоматической фиксации ПДД. На этом фоне Воронеж и Челябинск выглядят отличниками: там сеть изначально строили с умом, и переделки почти не потребовались.

"Любое несоответствие камеры новым нормам — это железный повод для отмены взыскания через суд. Доказать незаконность установки стало проще", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Московский анклав: почему столице закон не писан

Москва традиционно живет в своей реальности. Столичный Дептранс игнорирует общероссийские тренды на сокращение. Здесь камеры продолжают множиться, как грибы после дождя. Школы, больницы, торговые центры — любой объект становится поводом для установки очередного "Стритфалькона". Городской бюджет переваривает любые расходы на установку, поэтому в столице "периода оттепели" ждать не стоит.

"В мегаполисах плотность застройки позволяет обосновать наличие камеры буквально на каждом столбе. Это вопрос трактовки 'социальной значимости' объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности Андрей Киселёв.

Для тех, кто сомневается в законности полученного "письма счастья", алгоритм не изменился. Проверка ГИБДД или обращение в прокуратуру остаются рабочими инструментами. Если камера стоит там, где нет риска аварии, а просто прямая дорога — это повод для юридической атаки. Не забывайте, что даже исправная камера не спасет, если износ покрышек превращает машину в неуправляемый снаряд.

Ответы на популярные вопросы о работе камер

Как узнать, работает камера или просто "висит"?

Визуально — никак. Но современные навигаторы обычно помечают недействующие комплексы. Если штраф не пришел через 10 дней, значит, камера работает в режиме мониторинга или отключена.

Могут ли выписать штраф за отсутствие страховки через камеру?

Технически это возможно, но массово такая система пока не запущена. Тем не менее, нарушение условий ОСАГО рано или поздно попадет в объективы всех активных комплексов.

Что делать, если камеру спрятали за деревом или в кустах?

Это прямое нарушение регламента. Все места установки должны быть согласованы и обозначены знаками. Такой штраф легко обжалуется в досудебном порядке.

Куда жаловаться на незаконную камеру в моем районе?

Первая инстанция — ГАИ региона. Если ответ не устраивает — пишите заявление в прокуратуру с требованием проверить соответствие точки установки новым правилам МВД.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
