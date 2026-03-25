Электронные глаза закрываются: привычные дорожные камеры массово уходят в бессрочный отпуск

Дорожные камеры в России начали "слепнуть". Это не технический сбой, а прицельный демонтаж кормушек. Пока чиновники перекраивают карты дислокации комплексов, целые области превращаются в "серые зоны" для ГАИ. Раньше объектив мог ловить вас из-за любого куста. Теперь правила игры переписали. Камеры обязаны стоять там, где льется кровь и бьется металл, а не там, где удобно собирать жатву с кошельков автомобилистов.
Эпоха хаотичной установки "электронных глаз" закончилась. Новые требования МВД — это жесткий фильтр. Теперь легитимная точка установки — это либо "зебра", либо перегруженный перекресток, либо участок с аномальной концентрацией ДТП. Все, что было воткнуто "на перспективу" или для латания бюджетных дыр, оказалось вне закона. Система фильтрует реальные угрозы от коммерческого интереса.
"Многие комплексы превратились в балласт. Они фиксируют поток, но не имеют права генерировать штрафы, так как место установки не прошло новую сертификацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Железо не виновато, виноваты софт и бюрократия. Перенастройка одного комплекса под новые стандарты стоит как подержанная иномарка — до 500 тысяч рублей. Для дотационных регионов это приговор. Власти на местах стоят перед выбором: потратить миллионы на апгрейд или просто выдернуть шнур из розетки. Часто выбирают второе. Аппаратуру либо консервируют, либо перевозят, что тоже влетает в копеечку.
|Статус камеры
|Последствия для водителя
|Активна по новым правилам
|Прилетает классический штраф
|Режим мониторинга
|Фиксация трафика без санкций
|Отключена/Демонтирована
|Полная свобода (до первого инспектора)
Перенос камеры — это не "перевесить скворечник". Это демонтаж, логистика, новый проект подключения и месяцы согласований с Москвой. Пока идет эта бумажная волокита, водители могут выдохнуть. Однако расслабляться не стоит: если статистика аварий поползет вверх, "спящие" комплексы моментально вернут в строй. Безопасность — это не только обслуживание автомобиля, но и дисциплина под прицелом линз.
Масштабы "забастовки" камер впечатляют. В Подмосковье "ослепли" 87 точек контроля. Татарстан, всегда славившийся тотальным надзором, лишился 95 комплексов. Иркутская область не досчиталась 53 единиц оборудования. Это огромные дыры в системе автоматической фиксации ПДД. На этом фоне Воронеж и Челябинск выглядят отличниками: там сеть изначально строили с умом, и переделки почти не потребовались.
"Любое несоответствие камеры новым нормам — это железный повод для отмены взыскания через суд. Доказать незаконность установки стало проще", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.
Москва традиционно живет в своей реальности. Столичный Дептранс игнорирует общероссийские тренды на сокращение. Здесь камеры продолжают множиться, как грибы после дождя. Школы, больницы, торговые центры — любой объект становится поводом для установки очередного "Стритфалькона". Городской бюджет переваривает любые расходы на установку, поэтому в столице "периода оттепели" ждать не стоит.
"В мегаполисах плотность застройки позволяет обосновать наличие камеры буквально на каждом столбе. Это вопрос трактовки 'социальной значимости' объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности Андрей Киселёв.
Для тех, кто сомневается в законности полученного "письма счастья", алгоритм не изменился. Проверка ГИБДД или обращение в прокуратуру остаются рабочими инструментами. Если камера стоит там, где нет риска аварии, а просто прямая дорога — это повод для юридической атаки. Не забывайте, что даже исправная камера не спасет, если износ покрышек превращает машину в неуправляемый снаряд.
Визуально — никак. Но современные навигаторы обычно помечают недействующие комплексы. Если штраф не пришел через 10 дней, значит, камера работает в режиме мониторинга или отключена.
Технически это возможно, но массово такая система пока не запущена. Тем не менее, нарушение условий ОСАГО рано или поздно попадет в объективы всех активных комплексов.
Это прямое нарушение регламента. Все места установки должны быть согласованы и обозначены знаками. Такой штраф легко обжалуется в досудебном порядке.
Первая инстанция — ГАИ региона. Если ответ не устраивает — пишите заявление в прокуратуру с требованием проверить соответствие точки установки новым правилам МВД.
