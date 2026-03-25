Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа

Волжский автомобильный завод официально объявил технические характеристики обновленной линейки спортивных моделей. Теперь покупателям доступны динамические показатели седана и универсала в новой спортивной модификации.

Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ LADA VESTA SPORT

Особенности двигателя и динамика

Сердцем новинок стал форсированный мотор объемом 1,8 литра, развивающий мощность 147 лошадиных сил. Агрегат функционирует в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая уверенную тягу в широком диапазоне оборотов, — говорит представитель технического отдела завода.

"В сердце LADA Vesta Sport тихо и мягко рычит звериный двигатель — со спортивными распредвалами, контроллером с оригинальной прошивкой, системой холодного впуска и выпускной системой увеличенного диаметра с новыми акустическими настройками. Этот мотор работает, звучит и дышит совершенно по-новому. А в паре со 6-ступенчатой МКП он готов показать вам базовый максимум своих впечатляющих возможностей", — говорит брэнд.

Скоростные параметры

Согласно официальным данным, седан достигает отметки 100 км/ч за 9,8 секунды при предельной скорости в 195 км/ч. Вместе с тем универсал справляется с аналогичной задачей за 9,9 секунды, а максимальный порог движения для него установлен на уровне 192 км/ч, сообщает За рулём.

Стоит отметить, что расход горючего в смешанном цикле для обеих версий составляет 7,4 литра на сто километров пути. В свою очередь, появление полноценных спортивных модификаций привело к постепенному исключению из модельного ряда более слабых версий с силовыми агрегатами меньшей мощности.