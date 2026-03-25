Нефтяные монархии теряют доверие к США: зонтик безопасности превратился в источник риска
Совкомбанк улучшает условия по ипотеке
Трамп рисует финал конфликта с Ираном — но Ближний Восток входит в фазу, где сделки не работают
Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года
Скот исчезает быстрее вируса: 15 регионов накрыла волна изъятия, от которой не скрыться
В Иране официально опровергли слухи о тайном сближении с Вашингтоном
Удары в глубоком тылу: эксперты раскрыли истинную цель налетов на нефтяные терминалы России
Биология не ведёт переговоры: попытка продлить жизнь на полвека упирается в опасные последствия
Один кашель в маршрутке — и цепная реакция: Тверская область столкнулась с агрессивным противником

Весеннее тепло добивает покрышки быстрее ям: когда менять резину, чтобы не платить дважды

Весенняя смена автомобильной резины — критически важный процесс, определяющий не только комфорт вождения, но и безопасность на дороге. Зимние покрышки обладают специфическим мягким составом, который при температуре выше +10°C начинает интенсивно деградировать под воздействием трения о сухой асфальт. Эксперты рекомендуют переходить на летний комплект еще до наступления полноценной жары, чтобы не допустить критического износа дорогостоящего протектора.

Фото: unsplash.com by Obi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Автоэксперт Евгений Балабас в интервью Общественной службе новостей подчеркивает, что выбор времени для визита в шиномонтаж можно основывать на метеопрогнозах или личном опыте вождения. Как отметил специалист, при внезапных кратковременных погодных аномалиях гораздо рациональнее отказаться от личного транспорта в пользу такси, чем подвергать зимний комплект ускоренной порче на теплом дорожном покрытии. Соблюдение температурного режима помогает сохранить эластичность материала на долгие годы.

Что касается условий хранения, специалист утверждает, что не стоит излишне усложнять процесс: даже на застекленном балконе резина зачастую успевает отслужить свой жизненный цикл раньше, чем пострадает от летних температур. Тем не менее, для предотвращения микротрещин эксперт советует ориентироваться на физику расположения: шины на дисках лучше укладывать штабелем (горизонтально), тогда как покрышки без дисков требуют хранения исключительно в вертикальном положении. По словам Балабаса, для дополнительной защиты от ультрафиолета и потери пластификаторов можно использовать силиконовый состав, который закупоривает поры материала.

При определении износа покрышек важно следовать рекомендациям производителя, однако стоит учитывать и реальное состояние состава.

"Всегда смотрите на овальный значок на боку резины. В этом овальном значке находятся четыре цифры: две обозначают год, две обозначают неделю года — это дата выпуска. То есть даже если вы купили машину с рук, вы всегда можете посмотреть дату производства резины. Она может быть не сильно изношена, но при этом иметь катастрофическую дату 10-летней давности — а это уже совсем нехорошо", — пояснил Балабас.

Если же визуальный контроль протектора показывает снижение допустимой глубины, резину следует отправить на утилизацию в специализированные пункты приема.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Мир. Новости мира
Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Хаос на Ближнем Востоке сорвал планы Брюсселя относительно российской нефти Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Весеннее тепло добивает покрышки быстрее ям: когда менять резину, чтобы не платить дважды
Биология не ведёт переговоры: попытка продлить жизнь на полвека упирается в опасные последствия
Один кашель в маршрутке — и цепная реакция: Тверская область столкнулась с агрессивным противником
Апрель запускает тайный механизм урожая: поймёте этот сигнал — грядки отблагодарят
Эволюция на асфальте: как птицы научились бороться с паразитами с помощью нашего мусора
Вход в преисподнюю или секретный бункер? Почему власти экстренно заблокировали этот объект в горах
Подвалы Костромы заговорили цифрами: 600 проверок вывели на свет схему с невидимой регистрацией
Спринтерский рывок губит метаболизм: почему весы показывают успех, а в зеркале видна дряблость
Тверской обнал на паузе: ФСБ накрыла подпольный банк, работавший шесть лет под прикрытием
Вместо бижутерии — СИЗО: в Костроме удачная кража в ПВЗ обернулась для дамы очередным сроком
