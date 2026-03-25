Весеннее тепло добивает покрышки быстрее ям: когда менять резину, чтобы не платить дважды

Весенняя смена автомобильной резины — критически важный процесс, определяющий не только комфорт вождения, но и безопасность на дороге. Зимние покрышки обладают специфическим мягким составом, который при температуре выше +10°C начинает интенсивно деградировать под воздействием трения о сухой асфальт. Эксперты рекомендуют переходить на летний комплект еще до наступления полноценной жары, чтобы не допустить критического износа дорогостоящего протектора.

Автоэксперт Евгений Балабас в интервью Общественной службе новостей подчеркивает, что выбор времени для визита в шиномонтаж можно основывать на метеопрогнозах или личном опыте вождения. Как отметил специалист, при внезапных кратковременных погодных аномалиях гораздо рациональнее отказаться от личного транспорта в пользу такси, чем подвергать зимний комплект ускоренной порче на теплом дорожном покрытии. Соблюдение температурного режима помогает сохранить эластичность материала на долгие годы.

Что касается условий хранения, специалист утверждает, что не стоит излишне усложнять процесс: даже на застекленном балконе резина зачастую успевает отслужить свой жизненный цикл раньше, чем пострадает от летних температур. Тем не менее, для предотвращения микротрещин эксперт советует ориентироваться на физику расположения: шины на дисках лучше укладывать штабелем (горизонтально), тогда как покрышки без дисков требуют хранения исключительно в вертикальном положении. По словам Балабаса, для дополнительной защиты от ультрафиолета и потери пластификаторов можно использовать силиконовый состав, который закупоривает поры материала.

При определении износа покрышек важно следовать рекомендациям производителя, однако стоит учитывать и реальное состояние состава.

"Всегда смотрите на овальный значок на боку резины. В этом овальном значке находятся четыре цифры: две обозначают год, две обозначают неделю года — это дата выпуска. То есть даже если вы купили машину с рук, вы всегда можете посмотреть дату производства резины. Она может быть не сильно изношена, но при этом иметь катастрофическую дату 10-летней давности — а это уже совсем нехорошо", — пояснил Балабас.

Если же визуальный контроль протектора показывает снижение допустимой глубины, резину следует отправить на утилизацию в специализированные пункты приема.