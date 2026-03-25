Смертельный трюк в автосервисе: почему после обычного ТО машина внезапно начинает сыпаться

Авто

Российские автомобилисты все чаще сталкиваются с изощренными методами манипуляций в ремонтных мастерских, которые приводят к неоправданным финансовым потерям. Недобросовестные сотрудники сервисных центров используют отсутствие технических знаний у владельцев машин для навязывания лишних услуг.

Схемы имитации поломок и подмены деталей

Одной из наиболее распространенных практик остается скрытая замена качественных оригинальных комплектующих на бюджетные аналоги, которые выдаются за сертифицированную продукцию. Вместе с тем мастера нередко прибегают к искусственному повреждению исправных узлов в процессе технического обслуживания, чтобы обосновать необходимость проведения дорогостоящих работ. Стоит отметить, что такие действия не только увеличивают итоговый чек, но и ставят под угрозу безопасность дальнейшей эксплуатации транспортного средства, сообщает 110km.ru.

"Мастера могут намеренно преувеличивать степень износа деталей, убеждая клиента в необходимости их немедленной замены. В некоторых случаях диагностика затягивается специально, чтобы позже предложить ускорение процесса за отдельную плату. Важно всегда требовать возврата замененных запчастей и фиксировать все этапы работ в документах", — говорит технический эксперт Андрей Иванов.

Способы противодействия мошенничеству

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют выбирать площадки с прозрачной системой ценообразования и положительной репутацией среди профессионального сообщества. В свою очередь, перед началом любых манипуляций следует проводить предварительное согласование перечня необходимых процедур и стоимости запасных частей. В случае обнаружения факта обмана необходимо сохранять все заказ-наряды и чеки для последующего обращения в надзорные органы с целью защиты своих законных прав.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
