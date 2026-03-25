Таможня бьёт по кошельку, а схемы становятся хитрее: импорт авто превращается в опасную игру

Российский автомобильный рынок столкнулся с появлением новых изощренных методов обхода таможенных ограничений после планового повышения утилизационного сбора. Импортеры и частные посредники активно используют юридические лазейки для снижения стоимости ввозимых иномарок, что создает серьезные риски для конечных покупателей.

Основные каналы серого импорта

Специалисты выделяют несколько ключевых стратегий, которые применяются для минимизации налоговой нагрузки при пересечении границы. Наиболее распространенным методом остается существенное занижение фактурной стоимости транспортного средства в декларации, однако таможенные органы научились оперативно выявлять такие расхождения с помощью систем управления рисками. Вместе с тем, фиксируются случаи использования персональных данных третьих лиц для оформления льготного ввоза, о чем сообщает издание tmn.aif.ru.

"По данным министерства, до проведения реформы через каналы льготного оформления проходило более семидесяти процентов всех ввозимых машин. Спрос спровоцировал поиск еще более изощренных путей обхода закона, включая использование поддельных документов", — говорит генеральный директор юридической фирмы Анжелика Савицкая.

Последствия для владельцев

Стоит отметить, что участие в подобных схемах может привести к аннулированию регистрации транспортного средства или требованию доплатить миллионные суммы сборов спустя годы после покупки. В свою очередь, международные криминальные сценарии, такие как перепродажа лизинговых машин из ОАЭ или Канады, грозят владельцам попаданием имущества в базы розыска Интерпола. Контролирующие органы продолжают ужесточать мониторинг банковских квитанций и межведомственное взаимодействие, чтобы полностью перекрыть нелегальный трафик.

Приобретение автомобиля, ввезенного через страны ЕАЭС по заниженным ставкам, требует от покупателя предельной внимательности при проверке таможенной документации. В противном случае вся финансовая ответственность за нарушения посредников ложится на плечи текущего собственника иномарки.