Вымыли машину — получили штраф: обычный двор может обойтись в 250 тысяч рублей

Авто

Стремление сэкономить на профессиональном клининге автомобиля может обернуться для владельца транспортного средства серьезными финансовыми потерями. Самостоятельное наведение чистоты на территории жилой застройки классифицируется как нарушение сразу по нескольким статьям действующего законодательства.

Мойка авто
Фото: commons.wikimedia.org by Shopsteampower, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мойка авто

Экологические и правовые последствия

Основная причина запрета кроется в угрозе окружающей среде, так как вместе с водой в почву и асфальт проникают остатки нефтепродуктов и дорожных реагентов. Вместе с тем, подобные действия рассматриваются органами правопорядка как прямое несоблюдение требований по охране природы, за что предусмотрены санкции, сообщает aif.ru.

"Смывая с кузова грязь и токсичные вещества, автовладельцы могут нанести вред человеку, животным и растениям. В этом случае предусмотрен штраф для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей. Протирание стекол и фар тряпкой без химии нарушением не считается", — говорит адвокат Андрей Алешкин.

Соблюдение санитарного регламента

Стоит отметить, что помимо экологических рисков процедура мойки часто идет вразрез с санитарно-эпидемиологическими нормами эксплуатации жилых помещений. В свою очередь, надзорные органы подчеркивают необходимость использования специализированных боксов, где предусмотрена фильтрация сточных вод, чтобы избежать административного приостановления деятельности или наложения дополнительных штрафных взысканий на граждан.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
