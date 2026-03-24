Короли дорог в России — аутсайдеры в Китае: почему наши лидеры продаж там не в почёте

Авто

Посмотрите на российские дороги. Мы живем в эпоху "китайского экспресса". Chery, Haval, Geely — эти названия выучили даже те, кто путает педаль тормоза с ковриком. В России они — короли дорог, лидеры чартов продаж и главные герои в курилках сервисных центров. Кажется логичным, что и на родине, в Поднебесной, эти бренды правят бал. Но реальность бьет наотмашь: то, что для нас — люксовый кроссовер, для китайца — массовка из второго эшелона. Китайский рынок — это гладиаторская арена, где гиганты с мировым именем выгрызают каждый процент доли, а вчерашние кумиры могут оказаться за бортом первой десятки.

Geely Coolray
Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Coolray

Математика превосходства: почему наши фавориты плетутся в хвосте

Китайские производители совершили квантовый скачок. Они перестали копировать чужие идеи и начали диктовать свои. Экспансия на внешние рынки — это не просто желание заработать, а стратегия выживания. Чтобы закрепиться в России, они адаптируют подвеску под наши ямы и ставят "зимние пакеты". Это дает плоды: выбор между новой Lada Vesta и иномаркой все чаще склоняется в сторону "поднебесных" гаджетов на колесах. Но дома, в Китае, конкуренция настолько плотная, что даже раскрученные имена тонут в океане предложений.

"Статистика безжалостна. Модели, которые в РФ бьют рекорды, в КНР часто довольствуются крохами. Тот же Changan едва цепляется за пятую строчку, а Geely — за шестую. Chery и Haval, наши безусловные лидеры, на внутреннем рынке порой не дотягивают даже до топ-10", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Немецкая броня и японская хитрость против тока BYD

Думаете, западные бренды в Китае — это вчерашний день? Как бы не так. Volkswagen вцепился в рынок мертвой хваткой. Около десяти заводов внутри страны, колоссальная номенклатура запчастей и репутация, которую не пропьешь. По итогам 2025 года немцы удерживают второе место, контролируя более 10% рынка. Это уже не просто продажи, это глубокая интеграция в экономику. Японцы из Toyota и Honda тоже не спешат выбрасывать белый флаг, занимая 8% и 6% соответственно. Но их позиции напоминают старую крепость под обстрелом современной артиллерии.

Бренд Доля рынка в Китае (прибл.)
BYD 12%
Volkswagen 10.2%
Toyota 8.1%
Changan ~5-6%

Японские марки долго выезжали на консерватизме и надежности, но сегодня покупатель требует не "миллионник" под капотом, а планшет размером с телевизор и автопилот. Пока корейские моторы пугают задирами, а классические ДВС требуют прогрева, китайский потребитель голосует юанем за тех, кто отказался от бензина в пользу розеток.

Электрический шторм: как BYD переписал правила игры

BYD — это главный ренессанс десятилетия. Еще вчера над их дизайном хихикали, а попытка зайти в Россию закончилась тихим уходом. Сегодня это №1. Они не стали заигрывать с прошлым, а сразу сделали ставку на гибриды и "электрички". Пока другие думали, BYD строил инфраструктуру. Сегодня их машины — это не просто средство передвижения, это символ статуса "нового Китая".

"В Китае электромобиль — это больше не эксперимент для гиков. Льготы, субсидии и зарядки на каждом углу превратили их в бытовую технику, такую же понятную, как смартфон. BYD просто предложил лучший баланс 'цена-технологии', пока Chery и Haval догоняли уходящий поезд", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Те, кто опоздал к раздаче "электрических" карт, сегодня вынуждены потесниться. Даже если ваша машина надежна, как сейф, без мощной батареи и умного софта в крупных мегаполисах Лоян или Шэньчжэнь вы — аутсайдер. Если вовремя не заметить скрученный пробег на б/у рынке России — это обидно, но в Китае купить "не ту" марку сегодня означает стать белой вороной в потоке бесшумных гибридов.

Две реальности: Шанхай против Москвы

Прогуляйтесь по Шанхаю. Вы увидите футуристические BYD, строгие Volkswagen и вечную классику от японцев. А где же заполонившие наши дворы Haval? Они есть, но в провинции или в нижних строчках хит-парадов. В России эти бренды — авангард, в Китае — крепкие середняки. Разница в восприятии колоссальна. У нас покупка китайского кроссовера — это часто вынужденный компромисс или новый опыт, там — это выбор из сотен вариантов, где патриотизм подкреплен мощными госсубсидиями.

"Юридически и логистически рынки Китая и России сегодня — это разные полюса. В КНР на первом месте экология и софт, у нас — проходимость, ремонтопригодность и официальная гарантия. Поэтому лидеры там и тут не совпадают и не совпадут в ближайшее время", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о китайском авторынке

Почему Chery так популярны в России, но не лидеры в Китае?

В России Chery сделала ставку на агрессивный маркетинг и развитие дилерской сети, заняв нишу ушедших европейцев. В самом Китае бренд сталкивается с гигантской конкуренцией в сегменте электрокаров, где он пока не так силен, как BYD.

Действительно ли Volkswagen всё еще превосходит китайские марки в КНР?

По общим объемам — он второй, уступая только BYD. Немецкое качество сборки на местных заводах и огромная лояльность старшего поколения позволяют бренду удерживать позиции, несмотря на натиск "цифровых" конкурентов.

Безопасно ли покупать китайский автомобиль сейчас?

Современные модели из Китая проходят жесткие тесты. Главное — следить за техническим состоянием и не игнорировать правильный прогрев двигателя зимой, даже если инструкция говорит об обратном.

Какие машины в Китае считаются самыми престижными?

Помимо западного люкса (Porsche, Bentley), в КНР стремительно растет престиж местных хай-тек брендов вроде Zeekr, Li Auto и премиальных линеек BYD (Yangwang). Это новая роскошь, основанная на инновациях, а не на истории.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
