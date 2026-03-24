Красивые номера перестают быть привилегией: водителей могут избавить от переплат за комбинации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Продажу "красивых" автомобильных номеров могут перевести в правовое поле, что снизит их стоимость по сравнению с текущими предложениями на неофициальном рынке и позволит водителям покупать их официально, без использования серых схем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

госномер
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ранее "Российская газета" сообщила, что у водителей может появиться возможность самостоятельно выбирать регистрационные номера при постановке автомобиля на учет через "Госуслуги", но эта услуга будет платной.

Славнов отметил, что подобная инициатива назрела давно, поскольку рынок "красивых" номеров фактически существует, но находится вне правового поля. Он подчеркнул, что сейчас автомобилисты не могут официально приобрести такие знаки и вынуждены обращаться к нелегальным схемам.

"Сейчас рынок красивых автомобильных номеров фактически находится в тени, и у людей нет возможности купить их легально. Из-за этого возникают серые схемы перепродажи, при которых стоимость может достигать очень больших сумм. Если перевести этот механизм в правовое поле, нелегальные сделки можно будет исключить. Тогда те, кто заинтересован в таких номерах, смогут приобретать их официально", — сказал он.

Специалист добавил, что легализация продажи позволит не только сделать процесс прозрачным, но и обеспечить поступление средств в бюджет. Автоюрист обратил внимание, что сейчас цены на такие номера могут доходить до нескольких миллионов рублей. При этом, по его оценке, цена при официальной продаже могла бы быть значительно ниже и доступнее для граждан.

"Стоимость красивых автомобильных номеров на неофициальном рынке начинается примерно от 500 тысяч рублей и может достигать 14 миллионов в зависимости от комбинации. При этом этот сегмент никак не регулируется. При переводе его в правовое поле цены могут стать более понятными и умеренными. В таком случае стоимость может составлять порядка 15–50 тысяч рублей, а средства от продажи будут поступать в бюджет России", — заключил Славнов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.