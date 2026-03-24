Бак пустеет по весне: расход топлива растет из-за факторов, которые легко исправить

С наступлением весны многие автомобилисты сталкиваются с парадоксальной ситуацией, когда потребление топлива не снижается, а напротив, демонстрирует рост. Специалисты подчеркивают, что такая динамика часто обусловлена объективными внешними условиями эксплуатации транспортного средства.
Вместе с тем, стоит отметить, что значительную роль играют переходные погодные процессы, влияющие на работу силового агрегата и сцепление колес с дорожным покрытием. Нередко причиной повышенного потребления бензина становится несвоевременная замена резины на летнюю и изменение давления в колесах, сообщает "За рулём".
"Весенний рост расхода обусловлен холодными пусками, использованием зимних покрышек и повышенным сопротивлением качению из-за перепадов температур. Если прибавка не превышает 10%, это можно считать временной нормой, связанной с особенностями эксплуатации", — говорит эксперт Tamashi Константин Ожогин.
В свою очередь, поводом для серьезного беспокойства является резкое увеличение аппетита машины на 15-20% при условии нормализации погодных факторов и давления в шинах. Если водитель фиксирует падение тяги, нестабильные обороты или появление ошибок на приборной панели, необходима качественная диагностика автомобиля.
Для минимизации затрат эксперты советуют начать с простых шагов: проверки состояния воздушных фильтров и очистки машины от лишнего сезонного груза. В случаях, когда проблема сохраняется после базового обслуживания, рекомендуется провести компьютерную проверку корректности работы датчиков и системы охлаждения. Устранение неисправностей на ранней стадии позволяет избежать дорогостоящего ремонта и вернуть показатели расхода к заводским значениям.
