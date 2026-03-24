Скрип немецких колёс в русской степи: старая повозка подарила имя современным гигантам дорог

Авто

Российские автомобилисты на протяжении многих десятилетий используют термин фура для обозначения магистральных тягачей с полуприцепами. Это слово прочно вошло в лексикон водителей и логистов, став неотъемлемой частью профессионального сленга.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

История немецкого термина

Корни данного названия уходят в XIX век и связаны с немецким словом fuhre, которое использовалось для описания габаритных крытых повозок на конной тяге. В дореволюционной России термин применялся достаточно широко: так называли и армейские телеги, и транспорт соледобытчиков, работавших на озере Баскунчак в Астраханской области. Вместе с тем из этого же лингвистического пласта возникли родственные понятия, такие как фураж и фургон, прочно закрепившиеся в хозяйственном обиходе. Широкую популярность в современном понимании слово приобрело уже во второй половине XX века в период активного сотрудничества между СССР и Восточной Германией, сообщает 110 km.ru.

"В российском языке слово фура прижилось очень быстро. Изначально это были длинные крытые телеги, в которые запрягали лошадей или волов. Со временем так начали называть любой коммерческий транспорт с тентом", — говорит историк транспорта Иван Петров.

Современное понимание фур

В свою очередь, современная интерпретация термина подразумевает исключительно большегрузные автомобили, предназначенные для перевозки товаров на дальние расстояния. Несмотря на то что в технической документации чаще используются определения вроде автопоезд или сцепка, в бытовой речи старое немецкое название остается доминирующим. Стоит отметить, что даже крупные интернет-энциклопедии зафиксировали это значение как общепринятое для обозначения грузовиков с полуприцепами.

Трансформация слова от громоздкой телеги до высокотехнологичного тягача демонстрирует преемственность традиций в транспортной сфере. Сегодня это название объединяет тысячи водителей, продолжая оставаться главным символом магистральных перевозок на евразийском континенте.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
