С 1 апреля меняются правила ввоза авто: популярная схема больше не работает

Российский авторынок, который последние пару лет напоминал восточный базар с бесконечными караванами из Киргизии, ждет сеанс экзорцизма. С 1 апреля 2026 года лазейка, позволявшая ввозить иномарки через страны ЕАЭС по бросовым ценам, окончательно захлопнется. Перегонщики, привыкшие "рисовать" в инвойсах цифры из параллельной реальности, столкнутся с суровой математикой ФТС. Теперь любая экономия на пошлинах в Бишкеке или Минске обернется гигантским утильсбором на российской границе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use

Утильсбор-2026: как налоги превращают мотор в золото

То, что начиналось в 2012 году как скромная плата в 20 тысяч рублей за будущую переработку старого железа, превратилось в мощнейший инструмент заградительного протекционизма. К 2026 году утильсбор за мощный кроссовер может достигать пяти-шести миллионов рублей. Это не просто налог, это цена входного билета в мир ДВС мощнее стандартного тостера. Цены на авто теперь напрямую диктуются мощностью: если под капотом больше 160 "лошадей", забудьте о льготах.

"Рынок болезненно реагирует на любую попытку государства защитить отечественный пром за счет кошелька покупателя. Сегодня в цене китайской машины почти половина — это налоги. Покупая авто, вы фактически дарите государству еще одно такое же", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Для "физиков" оставили крошечную форточку: льготная ставка в 3400 рублей (для новых машин) или 5200 (для авто старше трех лет). Но есть нюанс. Мощность двигателя должна быть строго до 160 л. с. Шаг вправо, лишняя лошадиная сила — и вы попадаете на коммерческий тариф. Например, за двухлитровый бензиновый агрегат на 220 сил придется выложить более миллиона рублей только "утиля". Неудивительно, что 64% импорта теперь — это малохольные "полторашки".

Конец киргизской схемы: почему ЕАЭС больше не спасет

Долгое время Киргизия была налоговым раем для тех, кто хотел привезти Geely или LiXiang по дешевке. Там "растаможка" проходила по заниженной стоимости, что экономило миллионы. С 1 апреля 2026 года лавочка закрыта. Правительство ввело единую формулу: разница между льготной пошлиной в ЕАЭС и полноценной российской ставкой будет автоматически плюсоваться к утильсбору. Скрыться от контроля ГИБДД и таможни при постановке на учет не получится — система просто не выдаст ЭПТС без полной оплаты долга перед страной.

Параметр Условие для льготного утильсбора Мощность двигателя Не более 160 л. с. Частота ввоза 1 автомобиль в год на 1 человека Срок владения Запрет на продажу в течение 12 месяцев Электрокары Номинальная мощность до 80 л. с. (60 кВт)

"Схемы с занижением таможенной стоимости в ЕАЭС всегда были игрой с огнем. Теперь государство просто добирает свое. Если вы привезли машину через Бишкек и сэкономили на пошлине, приготовьтесь доплатить эту разницу в кассу при получении номеров", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Что еще выгодно везти: список выживших моделей

Несмотря на закручивание гаек, параллельный импорт не умер, он просто мутировал. Везти "бюджетки" с литровыми моторами все еще выгодно. В лидерах — Mazda CX-5, которая магическим образом вписывается в запросы россиян. Следом идут Skoda Superb и Kia Seltos. Даже породистые "немцы" вроде Audi A3 или BMW 1-й серии с их крошечными турбомоторами остаются в игре. Это не те новые Volga K50, которые пытаются завоевать рынок мощью, а скорее расчетливый выбор прагматика.

Для любителей экзотики остаются пикапы типа Toyota HiLux или микроавтобусы HiAce. Там налоги считаются по другим сеткам, и дизельные "работяги" все еще не стоят как крыло самолета. Однако стоит помнить, что даже исправный с виду автомобиль после долгого пути может потребовать внимания — обслуживание автомобиля сразу после ввоза обязательно, особенно если он простоял на складах в ожидании документов.

"Техническое состояние 'серых' машин часто окутано туманом. Вы не знаете, как их хранили и какой бензин заливали в Киргизии или Китае. Перед первой поездкой обязательна диагностика всех узлов, вплоть до проверки тормозных колодок", — заявил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайский плен: почему "новые" авто из КНР придется ждать полгода

Китай решил подыграть российским властям и ввел свои правила. Теперь вывезти машину из КНР как новую практически невозможно. Автомобиль должен пробыть в собственности первого владельца полгода и пройти официальное ТО. Это значит, что "свежак" с завода сначала будет 180 дней киснуть на стоянках Поднебесной, пока его аккумулятор автомобиля медленно деградирует в ожидании транзита.

К тому же, китайские версии глобальных моделей — это отдельный квест. Руссификация требует не просто ковыряния в софте, а иногда и физической замены блоков мультимедиа. Желание сэкономить может обернуться тем, что вместо навигатора вы будете полгода любоваться иероглифами.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ввоза

Можно ли ввезти машину мощнее 160 л. с. по льготному утильсбору?

Нет, с 1 декабря 2025 года льгота на мощные автомобили отменена. Даже если вы везете машину для личного пользования, придется платить коммерческую ставку, которая измеряется сотнями тысяч и миллионами рублей.

Что будет, если я продам машину раньше, чем через год после ввоза?

Таможня выставит требование доплатить разницу между льготным и коммерческим утильсбором. Скрыться не удастся — при переоформлении в ГИБДД система сразу подсветит долг.

Действуют ли новые правила на электромобили?

Да, для них установлена планка номинальной мощности в 80 л. с. Если электрокар мощнее, льготный утиль на него не распространяется, что делает ввоз топовых версий Tesla или Zeekr через физлиц крайне дорогим занятием.

Можно ли сэкономить, растаможив авто в Белоруссии?

С 1 апреля 2026 года финансового смысла в этом нет. Разницу между белорусской и российской пошлинами все равно придется компенсировать при въезде в РФ в составе утильсбора.

