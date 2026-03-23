Архитектура личности в утробе: как привычки женщины меняют развитие мозга еще до первого крика
Пустошь зеленеет без проплешин: правильная подготовка почвы меняет участок до неузнаваемости
Котлован больше не греет кошелек: почему застройщики массово отменяют привычные скидки на старте строек
Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке
Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода
Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями

Стеклянный глаз правосудия: дорожные камеры начинают охоту на пустые бардачки без документов

Авто

Внедрение автоматической фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер станет важным инструментом для обеспечения справедливости на дорогах и защиты законопослушных автолюбителей. Новые технологии позволят оперативно выявлять нарушителей без участия сотрудников ГИБДД, существенно влияя на дисциплину водителей.

Фары
Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Как cообщает издание Газета. Ru, законопроект недавно прошел одобрение в Госдуме. Согласно экспертной оценке, регулярные взыскания за отсутствие страховки могут достигать внушительных сумм, что в перспективе должно стать серьезным стимулом для своевременного оформления документов.

По мнению руководителя управления методологии блока розничного страхования Страхового Дома ВСК Михаила Алексеева, данная инициатива является абсолютно оправданной, так как она создает барьер для безответственных участников дорожного движения.

"Эта мера является необходимой и своевременной, поскольку она прежде всего направлена на защиту тех автовладельцев, которые понесли ущерб от водителей, не имеющих полисов ОСАГО. Мы считаем эту меру эффективной и способной сократить на дорогах количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Если вспомнить, что без полиса ОСАГО вообще нельзя выезжать на дорогу, то мера не выглядит чрезмерной. Такая периодичность штрафа должна мотивировать владельцев безотлагательно заключить полис ОСАГО", — подчеркнул он.

Эксперт признает, что запуск цифровых систем иногда сопровождается техническими накладками, однако уверен в их скорой настройке. Кроме того, эксперт обращает внимание на частые случаи, когда автовладельцы забывают сообщать страховщикам об обновлении данных, что требует повышения правовой грамотности водителей. По словам Алексеева, систематическая разъяснительная работа поможет избежать типичных ошибок при автоматическом администрировании штрафов.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Ближний Восток
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Котлован больше не греет кошелек: почему застройщики массово отменяют привычные скидки на старте строек
Лук весом в полкило без походов на рынок: голландский трюк с обычными семенами-чернушками
Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке
Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода
Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
