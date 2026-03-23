Стеклянный глаз правосудия: дорожные камеры начинают охоту на пустые бардачки без документов

Внедрение автоматической фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер станет важным инструментом для обеспечения справедливости на дорогах и защиты законопослушных автолюбителей. Новые технологии позволят оперативно выявлять нарушителей без участия сотрудников ГИБДД, существенно влияя на дисциплину водителей.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фары

Как cообщает издание Газета. Ru, законопроект недавно прошел одобрение в Госдуме. Согласно экспертной оценке, регулярные взыскания за отсутствие страховки могут достигать внушительных сумм, что в перспективе должно стать серьезным стимулом для своевременного оформления документов.

По мнению руководителя управления методологии блока розничного страхования Страхового Дома ВСК Михаила Алексеева, данная инициатива является абсолютно оправданной, так как она создает барьер для безответственных участников дорожного движения.

"Эта мера является необходимой и своевременной, поскольку она прежде всего направлена на защиту тех автовладельцев, которые понесли ущерб от водителей, не имеющих полисов ОСАГО. Мы считаем эту меру эффективной и способной сократить на дорогах количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Если вспомнить, что без полиса ОСАГО вообще нельзя выезжать на дорогу, то мера не выглядит чрезмерной. Такая периодичность штрафа должна мотивировать владельцев безотлагательно заключить полис ОСАГО", — подчеркнул он.

Эксперт признает, что запуск цифровых систем иногда сопровождается техническими накладками, однако уверен в их скорой настройке. Кроме того, эксперт обращает внимание на частые случаи, когда автовладельцы забывают сообщать страховщикам об обновлении данных, что требует повышения правовой грамотности водителей. По словам Алексеева, систематическая разъяснительная работа поможет избежать типичных ошибок при автоматическом администрировании штрафов.