Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам

Авто

Возрождение бренда Volga ознаменовалось представлением кроссовера K50, который эксперты уже окрестили главным козырем компании в конкурентной борьбе с представителями автопрома КНР. Успех новинки будет напрямую зависеть от грамотной стратегии развития дилерской сети и грамотной ценовой политики.

Фото: volga.auto is licensed under Public domain
Технологическое превосходство модели

Автомобиль базируется на платформе после глубокого рестайлинга популярного кроссовера Geely Monjaro, включая наличие адаптивной подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов. Стоит отметить, что данные технические решения позволяют новинке претендовать на высокие позиции в сегменте SUV, обладая при этом потенциалом для значительного коммерческого успеха при адекватном ценообразовании, сообщает За рулём.

"С точки зрения продукта Volga K50 остается очень интересным автомобилем. Ведь Monjaro совершенно не зря долгое время занимает высокие места в иерархии продаж. Если SUV отечественной сборки при прочих равных сможет предложить более низкую стоимость, его также может ждать коммерческий успех", — говорит автомобильный обозреватель Денис Бобылев.

Вызовы для бренда и дилерская стратегия

Вместе с тем основной сложностью остается создание собственной независимой системы продаж, требующей колоссальных инвестиций и масштабных маркетинговых усилий. В свою очередь, стабильность будущих рыночных показателей проекта K50 будет зависеть от темпов локализации и налаженности производственных процессов.

Будущее обновленной линейки Volga сейчас находится в стадии активного формирования, превращая путь создания дилерской сети с нуля в серьезный управленческий вызов. Прогнозирование точных объемов реализации пока остается затруднительным, однако технологический потенциал самого продукта подтверждает наличие у производителя весомого преимущества перед конкурентами.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.