Машина пережила зиму, но проблемы только начинаются: что проверить перед первой поездкой

Авто

Ваша машина простояла в гараже всю зиму? Поздравляем. Вы только что превратили сложный инженерный шедевр в недвижимость. Пока вы пили какао у камина, химия и физика безжалостно грызли металл и высасывали жизнь из электролита. Современный автопром — это не танки из прошлого века, а хрупкие гаджеты, которые не терпят забвения. Весенний пуск после спячки — это лотерея, где на кону чистота ваших рук и толщина кошелька.

Гарантийный осмотр автомобиля
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарантийный осмотр автомобиля

Аккумулятор: холодная эвтаназия

Первая жертва зимы — АКБ. Если при повороте ключа приборная панель гаснет, как надежды маркетолога, значит, химия внутри пластиковой коробки сдалась. За месяцы бездействия токи утечки превращают бодрый источник энергии в бесполезный кирпич. Насиловать стартер в такой ситуации — преступление. Вы не только добьете батарею, но и рискуете сжечь капризную электронику автомобиля скачками напряжения.

"Если машина не подает признаков жизни после морозов, в 90% случаев виноват аккумулятор. Полный разряд убивает пластины, и часто обычная зарядка уже не помогает — требуется замена", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Старые машины переносят простой тяжелее. Контакты окисляются, изоляция трескается. Даже если мотор схватил, не спешите радоваться. Проверьте, как работает генератор. Зимняя спячка могла спровоцировать коррозию на его обмотках или "закисание" щеток.

Тормоза: когда металл "прикипел" к металлу

Вторая ловушка — тормозная система. Оставить машину на ручнике на всю зиму — отличный способ приварить колодки к дискам или барабанам. Влага и соль делают свое дело: механизмы "закисают". Иногда электроника современных машин зажимает суппорты так плотно, что без кувалды и крепкого слова сдвинуть авто с места не получится. Это не просто неудобство, это удар по трансмиссии и риск повредить подвеску при попытке сорвать машину "газом".

"Ржавчина на тормозных дисках после зимы — норма, она сойдет через пару торможений. Но если заклинило поршни в суппортах, тормоза будут греться или машину начнет уводить в сторону. Это прямая дорога к аварии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Узел Последствия долгого простоя
Аккумулятор (АКБ) Глубокий разряд, сульфатация пластин, потеря емкости.
Тормозные колодки Прикипание к дискам, коррозия направляющих суппорта.
Шины Деформация корда ("квадратные колеса"), падение давления.
Технические жидкости Осадок в масле, потеря свойств антифриза, расслоение бензина.

Чек-лист перед выездом на асфальт

Прежде чем выкатываться под весеннее солнце, осмотрите кузов. Зимний налет из реагентов — это наждачка для ЛКП. Не забудьте проверить давление в шинах. За зиму воздух может частично выйти, а езда на полуспущенных колесах быстро превратит их в мусор, спровоцировав появление опасной грыжи.

"Весной важно проверить не только уровень масла, но и его состояние. Конденсат, скапливающийся за зиму в двигателе, разжижает смазку, что критично при первом серьезном нагреве", — рассказал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Если при выезде вы почувствовали странную вибрацию или услышали скрежет — не делайте музыку громче. Возможно, ваши подержанные механизмы требуют срочного сервиса, а не прогулки по трассе. Помните: машина любит движение. Длительный покой для нее — медленная смерть в железных объятиях коррозии.

Ответы на популярные вопросы о весеннем запуске

Нужно ли менять масло сразу после зимы, если пробег был минимальным?

Да, желательно. За зиму в картере скапливается конденсат, который смешивается с маслом, ухудшая его защитные свойства. Даже если вы проехали 1000 км, продукты окисления уже сделали свое дело.

Как сорвать прикипевшие тормозные колодки?

Если машина не едет, попробуйте плавно тронуться вперед-назад. Если не помогает — не буксуйте, иначе сожжете сцепление или АКПП. Лучше снять колесо и аккуратно обстучать суппорт через деревянную проставку.

Можно ли "прикуривать" современный автомобиль?

Можно, но с осторожностью. Пиковые скачки напряжения при работающем доноре могут вывести из строя блоки управления. Безопаснее снять АКБ и зарядить её стационарным устройством.

Почему после зимы в салоне появился неприятный запах при включении кондиционера?

За время простоя в испарителе размножились бактерии во влажной среде. Требуется антибактериальная обработка системы и замена салонного фильтра, иначе будете дышать плесенью.

Экспертная проверка: автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
