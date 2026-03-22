Горючая смесь не по ГОСТу: что поднимается со дна резервуара в момент приезда бензовоза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Видите на въезде к заправке огромную цистерну с надписью "Огнеопасно"? Рубите по тормозам. Сворачивайте. Бегите. Нет, бензовоз не взорвется (скорее всего), но он способен превратить вашу топливную систему в филиал археологических раскопок. Пока этот стальной кит вливает тонны горючего в подземное чрево АЗС, внутри происходит настоящая буря в стакане. И этот "коктейль" вашему мотору точно не понравится.

Автозаправка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грязевые ванны для инжекторов

Топливо — продукт капризный. Прежде чем попасть в бак, оно проделывает путь, достойный кочевника: от нефтебазы до цистерны, а затем в подземные резервуары АЗС. Проблема в том, что эти гигантские бочки под землей — не стерильные пробирки. Годами в них скапливается конденсат, частицы ржавчины и тяжелые фракции, которые мирно покоятся на дне в виде илистого осадка. Спокойствие прерывается, когда приезжает бензовоз. Струя под колоссальным давлением бьет в дно, взметая всю эту многолетнюю муть наверх.

"Во время слива нефтепродуктов всё, что копилось на дне резервуара месяцами, поднимается во взвешенное состояние. Это физика, которую не обманешь никакими присадками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Если вы станете в очередь сразу за шлангом бензовоза, ваша машина начнет хлебать этот "бульон". Современные системы впрыска чувствительны к чистоте еды не меньше, чем аристократ в ресторане Мишлен. Даже микроскопическая песчинка способна приговорить форсунку или заставить бензонасос выть от натуги. Ресурс двигателя в такие моменты тает на глазах, а вы даже не заметите подвоха, пока на панели не загорится "чек".

Когда фильтрам пора на пенсию

Маркетологи заправок любят петь дифирамбы своим системам очистки. Мол, у нас стоят такие "сита", что даже атом не проскочит. На деле любая сетка имеет предел. В колонках действительно установлены фильтры тонкой очистки, но они — расходный материал. Когда концентрация взвеси в топливе зашкаливает из-за недавнего слива, фильтр забивается в разы быстрее. В худшем случае клапан сброса просто пропустит грязный поток мимо фильтрующего элемента, чтобы не останавливать продажу.

Состояние АЗС Риски для автомобиля
Идет слив топлива Максимальная концентрация взвеси ржавчины и воды
15-20 минут после слива Осадок начинает оседать, но мелкие частицы еще в объеме
Час после слива Относительно безопасный режим, топливо отстоялось

"Фильтрующие элементы на АЗС часто эксплуатируются до последнего, а регламенты замены не всегда соблюдаются идеально. Рисковать своим мотором ради экономии пяти минут — плохая сделка", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Иногда случается и другая беда: вода. Конденсат в пустом резервуаре — обычное дело. При заправке свежей порцией бензина эта вода перемешивается с основным объемом. Если ваш автомобиль хлебнет такой эмульсии, последствия могут быть фатальными. Особенно актуально это для дизельных моторов, где ТНВД смазывается самим топливом, а вода для него — как песок для подшипника. Помните, что ремонт авто после суррогата может стоить дороже половины стоимости подержанной машины.

Тактика выживания на колонке

Самый простой способ избежать проблем — развернуться и уехать. В городах заправки стоят чаще, чем продуктовые лавки. Нет смысла ломиться в очереди, когда рядом стоит бензовоз. Если же бак пуст как барабан, и ехать некуда — подождите хотя бы 20-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы основная масса грязи под действием гравитации отправилась обратно в изгнание на дно бочки.

"Водителям стоит помнить: закон не запрещает АЗС отпускать топливо сразу после слива, но здравый смысл диктует паузу. Это как с едой — лучше подождать, пока уляжется пыль", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Будьте бдительны и при покупке машины с рук. Если бывший владелец заправлялся где попало, сервисное меню или простая кнопка одометра могут выдать кучу ошибок по топливной системе. Обращайте внимание и на технические мелочи: даже такая деталь, как лючок бензобака и его чистота под крышкой, могут многое рассказать о культуре обслуживания машины. Не позволяйте своему автомобилю превращаться в автохлам из-за банальной спешки на АЗС.

Ответы на популярные вопросы о заправке после бензовоза

Сколько времени нужно ждать после уезда бензовоза?

Оптимальное время ожидания — от 30 до 60 минут. За этот период взвесь и мусор осядут на дно резервуара, а пузырьки воздуха выйдут из системы.

Разве фильтры на колонке не должны задерживать всю грязь?

Должны, но в реальности они могут быть изношены или забиты. При сильном загрязнении пропускная способность падает, и качество фильтрации снижается.

Можно ли заправляться, если бензовоз еще только сливает топливо?

Это самый опасный момент. Турбулентность в резервуаре максимальная. Лучше проехать на другую станцию или подождать завершения процесса.

Какие признаки того, что в бак попала грязь вместе с бензином?

Автомобиль может начать "троить", появятся провалы при разгоне, ухудшится динамика и увеличится расход топлива. В худшем случае двигатель заглохнет.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.