Сбой в коде жизни: российские биологи пытаются отменить старение с помощью секретных ключей

Авто

Старость — это не приговор, а просто сбой в программном коде клетки. Такую дерзкую мысль подтверждают российские ученые из консорциума "Активное долголетие". Пока мир следит за американским препаратом ER-100 от компании Life Biosciences, наши специалисты в Новосибирске и Волгограде вовсю обкатывают собственные технологии клеточного перепрограммирования. Цель амбициозная: заставить организм "откатиться" к заводским настройкам молодости без скальпеля хирурга.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Магия факторов Яманаки: как обмануть время

Представьте, что ваша клетка — это старая кассета, которую заездили до дыр. В 2006 году японец Синъя Яманака нашел "кнопку перемотки". Он выделил четыре белка, способных превратить специализированную взрослую клетку обратно в стволовую. За этот фокус ему выдали Нобелевку, а биохакеры всего мира замерли в ожидании. Суть проста: факторы Яманаки стирают возрастную "память" клетки, возвращая ей способность бесконечно делиться и обновляться.

"Факторы Яманаки — это по сути инструкция по сборке биологического "Лего". Если мы научимся активировать их внутри живого организма, мы сможем лечить не симптомы, а саму причину износа тканей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Американский препарат ER-100 идет именно этим путем. Он не лезет в геном с "ножницами", как это делает CRISPR. Вместо этого он включает внутренние алгоритмы клетки, которые уже там есть. Это как если бы вы не переустанавливали Windows, а просто почистили реестр и удалили лишний мусор. Клетка начинает работать так, будто ей снова восемнадцать.

ER-100 против российских разработок

Российские ученые не копируют западный опыт, а идут параллельным курсом. Как сообщила ТАСС Дарья Подчиненова из Новосибирского госуниверситета, наши специалисты уже проводят доклинические испытания схожих систем. Пока американцы готовят ER-100 к тестам на людях, в Волгограде и Новосибирске ищут способы адаптировать технологию для разных органов. Ключевое отличие кроется в методах доставки активных веществ и точности их работы в конкретных тканях.

Параметр сравнения ER-100 (США) Технология "Активное долголетие" (РФ)
Основная цель Омоложение нервной системы Универсальное восстановление органов
Стадия разработки Подготовка к испытаниям на людях Доклинические исследования

Механизм старения — процесс глобальный, но ломаемся мы по-разному. У кого-то первыми сдают сосуды, у кого-то — суставы. Именно поэтому российские специалисты делают ставку на адаптивность. Если ER-100 заточен под нейроны, то отечественные наработки в перспективе позволят "чинить" любую систему организма. Это крайне важно в контексте того, как экологическая катастрофа и внешние факторы ускоряют износ наших тел.

"Это не просто медицина, это биофизический взлом системы. Важно понимать, что клетка — это сложный механизм, где важна каждая деталь", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Нейроны в фокусе: победа над Альцгеймером?

Почему США начали именно с нервной системы? Мозг — самый сложный и дорогой "узел" в человеке. Альцгеймер и прочие деменции ежегодно сжигают миллиарды долларов. Омоложение нейронов с помощью факторов Яманаки — это не про вечную память, а про банальное выживание интеллекта. Если клетка мозга снова станет функционально молодой, она сама справится с белковым мусором, который ее убивает. Постепенно такие методы могут стать столь же привычными, как диагностика микробиома для контроля веса сегодня.

В будущем технология выйдет за рамки неврологии. Печень, почки, сердце — перепрограммирование клеток обещает восстановление изношенной инфраструктуры тела. Мы стоим на пороге медицины, где вместо замены органов (трансплантации) их будут просто "обнулять" до здорового состояния. Это превращает борьбу со старением из философских размышлений в инженерную задачу.

"Природа не предусматривала вечную жизнь, но она оставила нам лазейки. Использование внутренних резервов клетки — самый безопасный путь", — заявил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о таблетке от старости

Станем ли мы бессмертными после приема таких лекарств?

Нет. Речь идет об увеличении периода активной жизни и излечении возрастных болезней. Биологический предел человека пока остается прежним, но мы сможем дольше оставаться в форме.

Может ли перепрограммирование клеток вызвать рак?

Это главный риск. Бесконтрольное деление клеток — суть онкологии. Именно поэтому препараты вроде ER-100 проходят жесточайшие тесты на безопасность, чтобы не включить "режим зародыша" там, где не нужно.

Когда российское лекарство появится в аптеках?

До массового рынка еще далеко. Доклинические тесты только начались. Обычно путь от лаборатории до прилавка занимает 5-10 лет, если не возникнет критических побочных эффектов.

Будет ли это лечение доступно всем?

На старте такие технологии всегда дороги. Однако по мере масштабирования цена обычно падает. Вспомните первые тесты ДНК — сегодня их может позволить себе почти каждый.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
