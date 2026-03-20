Камера решила — вы виноваты: почему водители платят штрафы, даже когда не нарушали

Авто

Современная система фотовидеофиксации нарушений ПДД в России демонстрирует высокие показатели точности благодаря внедрению нейросетевых технологий. Автоматизированные комплексы способны эффективно распознавать различные типы неправомерных действий водителей при любых погодных условиях.

Автомобиль едет по трассе
Фото: https://pixabay.com by NoName_13 is licensed under Free
Автомобиль едет по трассе

Система фильтрации нарушений

Процесс вынесения постановлений включает в себя несколько этапов проверки, где первичные данные от искусственного интеллекта последовательно верифицируются техническим специалистом и сотрудником Госавтоинспекции. Вместе с тем, несмотря на многоуровневый контроль, исключить редкие технические ошибки полностью крайне сложно, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Сначала искусственный интеллект определяет, было нарушение или нет, и привязывает его к конкретному госномеру автомобиля, сверив с базой. Следующая ступень — это техник, который проверяет картинку, смотрит, все ли нормально, и ставит свою электронную подпись. Дальше все это попадает на рабочий стол сотрудника Госавтоинспекции, который выносит постановление", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Проблема оспаривания штрафов

Стоит отметить, что процедура доказывания собственной правоты в спорных ситуациях остается для граждан достаточно трудоемким процессом. В свою очередь, многие автомобилисты предпочитают оплачивать квитанции в установленный срок, чтобы избежать бюрократических сложностей. В большинстве случаев водители воспринимают назначенный штраф как неизбежный фактор, который проще юридически признать, чем пытаться опровергнуть в официальном порядке.

Действующая правоприменительная практика по материалам с камер фиксации фактически возлагает на владельца транспортного средства обязанность по сбору оправдательных доказательств. Подобная модель устройства системы контроля дорожного движения характерна не только для отечественных реалий, но и для большинства развитых стран. Сегодня количество комплексов наблюдения на магистралях продолжает увеличиваться, что ведет к росту общего числа выписанных постановлений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
