С виду конфетка, а внутри мина замедленного действия: почему корейские моторы сдаются раньше срока

Вторичный рынок корейских авто напоминает витрину кондитерской: сверкающий хром, нарядный дизайн и ценники, которые не заставляют бежать в банк за вторым кредитом. Покупатель видит ухоженный кроссовер, слышит шепот мотора и тянется за кошельком. Но именно здесь зарыта мина замедленного действия. Под капотом многих Hyundai и Kia десятилетней выдержки бьется "сердце", которое может превратиться в тыкву на отметке в 80 тысяч километров. И виновата не плохая эксплуатация, а врожденный порок ДНК корейского машиностроения.

Фото: Own work by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор Мазды

Семейство Theta II: приговор для блока цилиндров

Речь об агрегатах серии Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра. Эти моторы — настоящие стахановцы конвейера: их ставили буквально на всё, от городских авто с пробегом вроде Kia Ceed и Cerato до солидных кроссоверов Hyundai Tucson и Sportage. Даже премиальный Genesis не избежал этой участи. Проблема в том, что снаружи агрегат выглядит молодцом, но внутри цилиндров разыгрывается драма, достойная Шекспира. Увидеть ее можно только через эндоскоп — маленькую камеру, которая для покупателя корейца должна стать важнее толщиномера.

"Конструктивный просчет в блоке цилиндров делает покупку такой машины лотереей. Если не проверить состояние стенок цилиндров перед сделкой, можно попасть на замену двигателя стоимостью в половину автомобиля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Локальный ремонт тут не помогает. Задиры на стенках — это не царапины на лаке, которые уберет правильная мойка машины весной. Это глубокие борозды, убивающие компрессию и заставляющие ДВС жрать масло ведрами. Единственный выход — капиталка с гильзовкой или покупка нового "столбика". Оба варианта вытряхнут из вашего кармана сотни тысяч рублей и на месяцы поставят машину на прикол.

Почему "атмосферник" превращается в наждачку

Инженеры явно торопились. В конструкции этих ДВС сэкономили на масляных форсунках, которые должны охлаждать поршни. В итоге металл перегревается, расширяется и начинает буквально грызть стенки цилиндров. Добавьте сюда катализатор, который со временем начинает крошиться. Его керамическая пыль засасывается обратно в камеру сгорания, превращаясь в идеальный абразив. Это как если бы вы засыпали в мотор горсть песка и надеялись на долгое счастье.

Особенность эксплуатации Последствия для Theta II Городские пробки Перегрев и закоксовывание колец Разрушение катализатора Абразивный износ цилиндров (задиры)

Многие владельцы считают, что спокойная езда спасет технику. Но очистка мотора высокими оборотами полезна лишь тогда, когда у системы смазки есть запас прочности. У корейских агрегатов этого запаса нет. Смерть может наступить внезапно, даже если вы пылинки сдували с капота и меняли масло каждые пять тысяч километров. Масштаб бедствия таков, что в США корейцам пришлось менять двигатели по гарантии десятками тысяч.

"В России ситуация сложнее, чем на Западе. Если в США признавали массовый брак, то на нашем рынке владельцы чаще всего остаются один на один с дилером или сервисом, доказывая право на ремонт", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Корейские проблемы на российской почве

Российскому водителю "повезло" вдвойне. У нас нет таких жестких сервисных кампаний, как за океаном. Пока китайские бренды устраивают авторынок новости своими демпинговыми ценами, владельцы подержанных Kia Optima или Hyundai Sonata судорожно ищут контрактные моторы. Даже покупка более свежих моделей, например Skoda Octavia Pro через параллельный импорт, порой кажется более логичным шагом, чем вкладывание денег в "задиристый" корейский атмосферник.

Если вы всё же решились на покупку, готовьтесь к тому, что новые правила для водителей скоро могут коснуться и экологических классов. Машина с вырезанным катализатором и дымящим мотором станет легкой мишенью для проверок. А восстановление заводского состояния обойдется в цену небольшого самолета.

"При выборе автомобиля на вторичке важно оценивать не только состояние кузова, но и потенциальные траты на агрегаты. Корейские моторы требуют глубокой диагностики, иначе вы покупаете не транспорт, а памятник инженерной экономии", — заявил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о надежности корейских авто

На каком пробеге обычно проявляются проблемы с двигателями Theta II?

Первые признаки в виде масложора и легкого стука могут появиться уже на 70-90 тысячах километров, хотя некоторые экземпляры доживают до 150 тысяч.

Можно ли предотвратить задиры, если часто менять масло?

Качественное масло и частая замена (раз в 7 500 км) оттянут финал, но не исправят конструктивный дефект системы охлаждения и смазки поршневой группы.

Как проверить двигатель перед покупкой без разбора?

Обязательно используйте профессиональный эндоскопический осмотр стенок цилиндров через свечные колодцы. Это единственный способ увидеть задиры на ранней стадии.

Правда ли, что удаление катализатора решает проблему?

Это убирает риск попадания керамической пыли, но не решает вопрос локального перегрева поршней из-за отсутствия масляных форсунок.

