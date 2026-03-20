Скорость имеет свою цену: этот режим езды заставляет детали автомобиля стареть гораздо быстрее

С приходом сухого сезона автовладельцы все чаще задумываются об эффективности различных режимов вождения, пытаясь определить грань между динамичной ездой и сохранением ресурса силового агрегата. Хотя вокруг использования опции "спорт" существует множество мифов, критические риски для техники зачастую связаны не с заводскими настройками, а с последующим вмешательством в программное обеспечение автомобиля.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за рулем

По мнению автоэксперта Андрея Венгерского, штатные системы управления, предусмотренные инженерами на этапе проектирования, абсолютно безопасны для эксплуатации. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", конструкторы заранее рассчитывают прочность узлов, трансмиссии и тормозной системы под возможности выбранного производителем режима.

"Если это спорт-режим, заложенный производителем, включайте его сколько хотите. Конструкторы рассчитывают мотор, коробку и тормоза под те нагрузки, которые он дает", — подчеркнул Венгерский.

Эксперт поясняет, что подобная настройка делает реакцию машины на педаль газа более острой и удерживает повышенные обороты, что закономерно ускоряет износ расходных материалов, но не вызывает мгновенной деградации критических узлов.

Венгерский также предупреждает, что гораздо серьезнее штатной динамики на ресурс влияют любительские изменения в электронике. По словам специалиста, неквалифицированное увеличение мощности и отключение эко-норм приводят к работе поршневой группы, турбокомпрессора и топливной аппаратуры на пределе возможностей, что значительно сокращает срок службы двигателя в условиях жаркого сезона.